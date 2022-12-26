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Финансовая грамотность казахстанцев повышается

Финансовая грамотность казахстанцев повышается Фото: enpf.kz
Итоги ежегодного независимого социологического исследования, определившего уровень финансовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения и степень доверия населения к ЕНПФ, вновь фиксируют высокие результаты.

Исследование проводилось смешанным типом, включая телефонный опрос и анкетирование городского и сельского населения 17 областей Казахстана и трех городов республиканского значения. Всего было опрошено 3 тыс. респондентов: мужчины составили 1456 человек, или 48,53%, женщины – 1544 человека (51,47%).

Распределение респондентов по социальному статусу было следующим: наемные работники – 2076 (69,1%), самозанятые – 779 (26%) и безработные – 145 (4,9%).

Основной блок анкеты исследования состоял из 25 вопросов, направленных на выявление финансовой грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения, а также определение степени доверия к пенсионной системе Казахстана и ЕНПФ.

Финансовая грамотность в сфере пенсионного обеспечения была проанализирована по двум уровням: базовому и продвинутому.

Базовый уровень

На большую часть вопросов по базовому уровню казахстанцы отвечали верно. К примеру, 1672 респондента, или 55,73% от всего числа опрошенных, осведомлены как о государственной базовой пенсионной выплате, гарантированной всем гражданам Казахстана, и государственной трудовой (солидарной) пенсии по стажу, так и о пенсионных выплатах из ЕНПФ за счет собственных пенсионных накоплений работника, сформированных из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов.

Проведенный опрос показал, что большая часть населения (62,3%) придерживается мнения, что основным источником их финансового благосостояния будет пенсия. При этом 1426 респондентов, или 47,53%, считают, что это пенсионные накопления в ЕНПФ, а 14,77%, или 443 респондента, – пенсия от государства. Иные сбережения как источник дохода в старости назвали 490 респондентов, или 16,99% от общего числа опрошенных.

Большая часть респондентов – 1896 человек (63,20%) – верно определяют функцию АО "ЕНПФ" как аккумулирование (сбор) обязательных и добровольных пенсионных взносов вкладчиков, ведение индивидуального учета пенсионных накоплений, осуществление пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений.

Также из опроса выяснилось, что в качестве способа получения информации о состоянии индивидуального пенсионного счета 1908 человек (63,6%) предпочитают личное обращение в ЕНПФ, обращение в ЦОН – 1761 респондент (58,7%), через портал электронного правительства – 1562 (52,1%), тогда как 1484 (49,5%) респондента считают удобным получать сведения о пенсионных накоплениях через мобильное приложение БЖЗҚ/ЕНПФ. При этом данный вопрос предполагал несколько вариантов ответов.

Несмотря на то, что ответственность за будущее пенсионное обеспечение в первую очередь возлагается на самих работающих граждан, часть населения (1069 респондентов, или 35,63% от общего числа опрошенных) не интересуется собственными накоплениями, считая это ответственностью сторонних организаций (правительства, ЕНПФ и т.д.) или государства в целом.

899 респондентов, или 29,97%, интересуются суммой своих пенсионных накоплений один раз в год и чаще, а 1032 респондента, или 34,40%, интересуются и того реже – один раз в два-три года.

При анализе осведомленности населения о возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин большая часть респондентов ответила правильно – 2455 респондентов, или 81,83%, а 545 респондентов, или 18,17%, все еще ошибочно полагают, что пенсионный возраст для женщин не изменился и составляет 58 лет.

Итоги опроса респондентов на базовом уровне финансовой грамотности в сфере пенсионного обеспечения в 2022 году составили 77,8%, то есть выше, чем в 2021 году, – 69,9%.

Продвинутый уровень

Анализ ответов на вопросы продвинутого уровня показал, что респонденты осведомлены о том, что:

  • уплата единого совокупного платежа (ЕСП) является способом участия в накопительной пенсионной системе самозанятых и неформально занятых граждан – 2428 респондентов, или 80,93%;
  • пенсионные накопления являются собственностью вкладчика, не относятся к совместно нажитому имуществу, могут передаваться по наследству и на них не может быть наложено обременение – 2282 респондента, или 76,07%;
  • размер государственной базовой пенсионной выплаты зависит от регулярности уплаты обязательных пенсионных взносов в ЕНПФ – 2214 респондентов, или 73,80%;
  • за выплатой пенсионных накоплений при достижении пенсионного возраста нужно обращаться в ЦОН – 2064, или 68,80%.

В итоге общий коэффициент знаний продвинутого уровня осведомленности населения о пенсионной системе составил 40%.

Уровень доверия

Cредний показатель уровня доверия населения к пенсионной системе в Республике Казахстан – 5,80 балла из 10, что немного выше прошлогоднего показателя в 5,79 балла.

Рейтинг доверия к пенсионной системе Казахстана среди городского населения показал, что больше всего городское население доверяет ей в Акмолинской (8,61 балл), Атырауской (7,50) и Карагандинской (7,43) областях, среди сельского населения высокий уровень доверия зафиксирован в Мангистауской области – 7,37 балла.

Уровень доверия к ЕНПФ незначительно, но выше совокупного показателя уровня доверия к пенсионной системе Казахстана – 6,07 балла, что также выше прошлогоднего показателя уровня доверия к ЕНПФ – 5,84 балла.

Наибольший балл уровня доверия к ЕНПФ зафиксирован в Карагандинской (7,73), Мангистауской (7,69) и Атырауской (7,69 балла) областях.

Исследование доступности информации о деятельности АО "ЕНПФ" показало, что большая часть респондентов находят процесс получения информации легко доступным для всех (1660 респондентов, или 55,33% от общего числа опрошенного населения), незначительная часть – 739 респондентов, или 24,63%, считает, что для получения информации о ЕНПФ все же требются время и усилия.

Большая часть респондентов осведомлена о том, что всю необходимую информацию о накопительной пенсионной системе, своих накоплениях и отчетности ЕНПФ можно найти на сайте – 2500 респондентов, или 83,33% от числа всех опрошенных.

Учитывая результаты проведенного исследования, ЕНПФ продолжит дальнейшую информационно-разъяснительную работу в ходе реализации стратегических задач по дальнейшему укреплению доверия к ЕНПФ и к пенсионной системе в целом.

Полный текст отчета по результатам социсследования размещен на сайте ЕНПФ.

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