Итоги социологического исследования 2023 года

По итогам ежегодного независимого социологического исследования, проведенного Центром стратегических исследований, был определен уровень финансовой грамотности населения в сфере пенсионного обеспечения, а также степень доверия населения к накопительной пенсионной системе и АО "ЕНПФ".

При исследовании применен смешанный тип опроса, включающий телефонный опрос городского населения 17 областей Казахстана и трех городов республиканского значения, а также анкетирование сельского населения.





Всего опрошено 3000 респондентов: из них 1465 мужчин (48,8%), 1535 женщин (51,2%). Распределение респондентов по социальному статусу выглядит таким образом: наемные работники 2174 (72,46%), самозанятые – 677 (22,57%) и безработные –149 (4,97%).

Основной блок анкеты исследования сформирован из 25 вопросов, направленных на выявление финансовой грамотности населения Казахстана в сфере пенсионного обеспечения, а также определения степени доверия к пенсионной системе Казахстана и ЕНПФ.

Уровень финансовой грамотности в сфере пенсионного обеспечения был проанализирован по двум уровням: базовому и продвинутому.

Базовый уровень. Большая часть респондентов показала достаточно высокий результат в ответах на вопросы базового уровня финансовой грамотности в сфере пенсионного обеспечения в 2023 году. Результат опроса респондентов на данном уровне финансовой грамотности составил 71,5%.

Часть вопросов базового уровня финансовой грамотности направлена на определение знаний населения в области основных видов, размеров и источников формирования выплат из ЕНПФ. При выборе видов пенсионных выплат, существующих в стране, 1507 человек (50,2%) из числа опрошенных показали свою осведомленность как о государственной базовой пенсионной выплате, гарантированной всем гражданам Казахстана, и государственной трудовой (солидарной) пенсии по стажу, так и о пенсионных выплатах из ЕНПФ за счет собственных пенсионных накоплений работника, сформированных из обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов.





Вопрос о методах получения сведений о состоянии индивидуального пенсионного счета предполагал несколько вариантов ответов, чтобы респонденты могли индивидуально определить предпочтительный способ получения такой информации.





В результате опроса 98,6% респондентов (2958 человек) показали свою осведомленность о том, как можно узнать о состоянии своего пенсионного счета (личное обращение через ЦОН, офисы ЕНПФ, а также дистанционное обращение через мобильное приложение ЕНПФ, личный кабинет на сайте ЕНПФ, портал электронного правительства). 51% респондентов (1530 человек) верно определяют функцию АО "ЕНПФ", которой является сбор обязательных и добровольных пенсионных взносов вкладчиков, ведение учета пенсионных накоплений, осуществление пенсионных выплат за счет пенсионных накоплений.





На вопрос: "Какие виды пенсионных взносов в ЕНПФ Вы знаете?", предполагающий несколько вариантов ответов, 77,4% опрашиваемых (2322 человек) ответили верно, указав обязательные пенсионные взносы, добровольные пенсионные взносы и обязательные профессиональные пенсионные взносы.





При опросе населения о возрасте выхода на пенсию мужчин и женщин большая часть респондентов ответила правильно – 2411 респондентов, или 80,4% (мужчины – в 63 года, женщины в 2023 году – в 61 год).

Продвинутый уровень. На определение уровня более продвинутых знаний в области финансовой грамотности направлено 8 вопросов. При этом на данном этапе отсутствует возможность указать свое мнение, и ответы имеют однозначный характер. Общий коэффициент знаний продвинутого уровня осведомленности населения о пенсионной системе составил 41,3%, что выше прошлогоднего показателя, который составил 40%.

63,6% респондентов (1908 человек) правильно ответили на вопрос: "Кто осуществляет инвестирование пенсионных активов для получения инвестиционного дохода?", указав Национальный банк Республики Казахстан и Управляющих инвестиционным портфелем по выбору вкладчика (с 2021 года).





При ответе на вопрос: "Как начисляется инвестиционный доход на пенсионные накопления?" 872 респондента или 29,1% от опрошенных корректно полагает, что размер инвестиционного дохода изменяется в зависимости от начисленного вознаграждения по ценным бумагам, изменений рыночной стоимости ценных бумаг и курсов иностранных валют. При этом понимают, что инвестиционный доход может быть, как положительный, так и отрицательный, в зависимости от ситуации на фондовых рынках.

Осведомлённость о том, что пенсионные накопления инвестируются в различные финансовые инструменты и приумножаются за счет инвестиционного дохода показали 55,3% опрашиваемых (1660 человек).





57,5% респондентов (1724 человека) на базовом уровне хорошо осведомлены о возможности и условиях получения пенсионных выплат до наступления пенсионного возраста за счет обязательных пенсионных накоплений (в целях улучшения жилищных условий и/или оплаты лечения; при условии заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией; при инвалидности первой и второй групп, если инвалидность установлена бессрочно; при выезде на ПМЖ за пределы Казахстана иностранцам и лицам без гражданства, если иное не предусмотрено казахстанским законодательством и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан).





На вопрос "Кто имеет право на перевод пенсионных накоплений в страховую организацию для приобретения пенсионного аннуитета?" правильный вариант ответа, т.е. "вкладчики по достижении 45-летного возраста, при достаточности пенсионных накоплений", выбрали 546 респондентов (18,2%). В целом опрос показал, что в большинстве случаев респонденты осведомлены о возможности перевода пенсионных накоплений в страховую организацию для приобретения пенсионного аннуитета.

В рамках опроса в области знаний о налогообложении в накопительной пенсионной системе 32,7% от общего числа опрошенных респондентов (982 человека) верно отмечают, что пенсионные выплаты из ЕНПФ облагаются индивидуальным подоходным налогом.





О том, что гарантия государства по сохранности пенсионных взносов распространяется только на обязательные пенсионные отчисления, знают 977 респондентов (32,6% от всего числа опрошенных).

Уровень доверия. Средний показатель уровня доверия населения к пенсионной системе Республики Казахстан сложился на уровне 5,80 балла, т.е. сохранился на уровне прошлого года. Данный показатель исследования подтверждает, что доверие к пенсионной системе находится на уровне выше среднего.

В разрезе областей и городов республиканского значения наибольшее доверие пенсионной системе оказали респонденты Северо-Казахстанской (7,28 баллов), Костанайской (7,01 балла), Восточно-Казахстанской (6,50 баллов) и Абайской (6,48 баллов) областей.

Отметим, что средний уровень доверия к ЕНПФ совпадает со средним показателем уровня доверия к пенсионной системе Казахстана (5,80 баллов). Наибольший уровень доверия к ЕНПФ зафиксирован в Костанайской (7,04 балла), Северо-Казахстанской (6,96 баллов) и Улытауской (6,84 балла) областях. В целом, как показало исследование уровня финансовой грамотности населения, большая часть населения имеет базовые знания в сфере пенсионного обеспечения.

Принимая во внимание детальные результаты исследования, ЕНПФ продолжит дальнейшую информационно-разъяснительную работу для реализации стратегических задач по дальнейшему укреплению доверия населения к ЕНПФ и пенсионной системе в целом.



