Казахстан подпишет с Египтом конвенцию об избежании двойного налогообложения

Подготовлен проект постановления правительства о подписании Конвенции между правительствами Казахстана и Египта об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, сообщает Zakon.kz.

Так, налогами на доход считаются все виды налогов, взимаемые с общей суммы дохода, или с отдельных элементов дохода, включая налоги на доходы от отчуждения движимого или недвижимого имущества, налоги на общую сумму жалований или заработной платы, выплачиваемых предприятиями, а также налоги на прирост стоимости капитала.

Конвенция распространяется на следующие налоги:

В Казахстане:

корпоративный подоходный налог;

индивидуальный подоходный налог;

В Египте:



налог на доходы физических лиц, в том числе:

доходы от заработной платы;

доход от коммерческой и промышленной деятельности;

доход от профессиональной деятельности (независимые персональные услуги);

доход, полученный от недвижимого имущества;

налог на прибыль юридических лиц;

налог, удержанный у источника выплаты;

дополнительные налоги, взимаемые в процентах от указанных выше налогов или иным образом.

Конвенция также применяется к любым идентичным или, по существу, аналогичным налогам, которые взимаются после даты ее подписания в дополнение или вместо существующих налогов.

Как поясняется, подписание Конвенции предусматривает укрепление, расширение экономического сотрудничества между странами путем создания благоприятных условий для инвестиций, предотвращение налоговых уклонений через обмен информацией по налоговым вопросам между компетентными органами двух стран.

Кроме того, проект Конвенции предусматривает для юридических и физических лиц, являющихся резидентами договаривающихся государств, устранение двойного налогообложения доходов.

