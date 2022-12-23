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В Таразе работник завода сгорел заживо в печи

В Таразе работник завода сгорел заживо в печи Фото: скриншот видео
В социальных сетях появилось видео несчастного случая, произошедшего в сталелитейном цехе АО "Запчасть" в Таразе. В пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям 23 декабря 2022 года прокомментировали инцидент, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, размещенной в Instagram-паблике google.taraz, несчастный случай произошел 10 декабря в 7:32 в сталелитейном цехе АО "Запчасть" – 50-летний работник в процессе плавки металла попытался подтолкнуть кусок железа крюком в плавильную печь, но не удержался и упал. Тело мужчины полностью сгорело.

В пресс-службе ДЧС Жамбылской области подтвердили, что инцидент произошел 10 декабря по адресу: Тараз, ул. Мамбет батыра, 5.

"При неизвестных обстоятельствах упал в плавильную печь и скончался на месте помощник сталевара 1972 г. р.", – уточнили в областном департаменте по ЧС.

20 декабря 2022 года несчастный случай произошел в плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов – слесарь-сантехник при обслуживании конвейерного оборудования получил травму. Мужчина скончался в больнице.

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