Двое погибли при стрельбе по прохожим в Париже
Фото: pixabay
Шесть человек получили ранения при стрельбе, открытой у курдского центра в столице Франции, сообщает Zakon.kz.
В Париже произошла стрельба, два человека погибли, четверо ранены, сообщает Le Parisien.
Стрелка задержали. Стрельба произошла в 10-м округе в центре города, на улице Энгиен.
Полиция рекомендовала местным жителям избегать посещения места действия, где сейчас работают экстренные службы.
По данным французских СМИ, стрелявшему около 60 лет.
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