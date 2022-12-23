Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Двое погибли при стрельбе по прохожим в Париже

полиция в Париже Фото: pixabay
Шесть человек получили ранения при стрельбе, открытой у курдского центра в столице Франции, сообщает Zakon.kz.

В Париже произошла стрельба, два человека погибли, четверо ранены, сообщает Le Parisien.

Стрелка задержали. Стрельба произошла в 10-м округе в центре города, на улице Энгиен.

Полиция рекомендовала местным жителям избегать посещения места действия, где сейчас работают экстренные службы.

По данным французских СМИ, стрелявшему около 60 лет. 

Читайте также

В Таразе работник завода сгорел заживо в печи

Женщина, которую муж избил до полусмерти, рассказала подробности

На газохранилище в Марокко прогремело несколько взрывов

Данияр Кунафин
Париж Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления