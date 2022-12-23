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Кредиты на 4 млн тенге оформили мошенники в Темиртау

Кредиты на 4 млн тенге оформили мошенники в Темиртау Фото: Zakon.kz
Группа аферистов оформляла кредиты на жителей Темиртау, сообщает Zakon.kz.

Полицейские Темиртау задержали группу мошенников – мужчин в возрасте 30 лет и 31 года.

Злоумышленники добывали данные жителей Темиртау и оформляли на их имена товарные кредиты на суммы от 100 до 200 тысяч тенге. Доказана причастность подозреваемых к 19 фактам мошенничества. Общая сумма ущерба составила около 4 млн тенге.

Выйти на преступников удалось после того, как в УП города поступило заявление 51-летнего жителя. Мужчина потерял удостоверение личности, а кто-то нашел документ и оформил заем на сумму 54 тысячи тенге в одной из микрокредитных организаций.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 36-летнего мужчину, который дал признательные показания. Во время досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили его причастность к ряду преступлений, в которых использовались информационные технологии". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Через него полицейские вышли на всю группу преступников. Вещественные доказательства изъяты. В отношении задержанных выбрана мера пресечения в виде ареста.

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