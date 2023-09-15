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Дерзкие грабители из Темиртау заставили прохожих оформить кредиты на полмиллиона тенге

Дерзкие грабители из Темиртау заставили прохожих взять кредиты на 500 тысяч тенге Фото: pixabay
Двух жителей Темиртау задержали за серию дерзких ограблений: они отбирали телефоны у прохожих и заставляли своих жертв оформлять кредиты, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Карагандинской области 15 сентября, в полицию Темиртау обратился 18-летний горожанин. Он рассказал, что его ограбили двое незнакомцев: подкараулив юношу возле магазина, они силой и угрозами отобрали у него телефон, после чего заставили оформить через банковское приложение кредит на 300 тысяч тенге и скрылись. Общая сумма ущерба составила 500 тысяч тенге.

Уже на следующий день стало известно о втором таком же преступлении: на этот раз грабители отобрали смартфон у 19-летнего молодого человека и заставили его взять кредит на 200 тысяч тенге.

Сотрудники криминальной полиции и СОБР оперативно задержали двоих подозреваемых – местных жителей в возрасте 20 лет и 21 года. Они сознались в содеянном.

"Во время досудебного расследования по статье 191 (грабеж) полицейские установили причастность задержанных к третьему аналогичному преступлению. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста", – добавили в полиции.

Ранее в Уральске грабители похитили сейф, в котором лежали 30 тысяч тенге.

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