Назначен руководитель аппарата МИОР РК
Фото: МИОР РК
Руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Рахымжан Ержанович Исакулов, сообщает Zakon.kz.
Трудовую деятельность Рахымжан Исакулов начал в 2010 году референтом Канцелярии президента Республики Казахстан.
- С июля 2012 года по август 2018 года работал консультантом Канцелярии президента Республики Казахстан, консультантом, инспектором отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан; государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
- С августа 2018 года по июнь 2020 года был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.
- С июня 2020 года по октябрь 2020 года был советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
- С октября 2020 года по настоящее время занимал должность ууководителя аппарата акима города Астаны.
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