Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Назначен руководитель аппарата МИОР РК

Назначен руководитель аппарата МИОР РК Фото: МИОР РК
Руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Рахымжан Ержанович Исакулов, сообщает Zakon.kz.

Трудовую деятельность Рахымжан Исакулов начал в 2010 году референтом Канцелярии президента Республики Казахстан.

  • С июля 2012 года по август 2018 года работал консультантом Канцелярии президента Республики Казахстан, консультантом, инспектором отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан; государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.
  • С августа 2018 года по июнь 2020 года был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.
  • С июня 2020 года по октябрь 2020 года был советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.
  • С октября 2020 года по настоящее время занимал должность ууководителя аппарата акима города Астаны.

Читайте также

Казахстан и Узбекистан являются ведущими партнерами в Центральной Азии – эксперт

Константин Вноровский
МИОР РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
Танец казахстанского солдата покоряет TikTok
"Оскар этому парню!": танец казахстанского солдата покоряет TikTok
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Что делать казахстанцам, если ценники в магазине не совпадают с ценой на кассе?
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления