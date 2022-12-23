Мбаппе признан самым дорогим футболистом мира

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе признан самым дорогостоящим игроком мира. По итогам минувшего Чемпионата мира в Катаре француз подорожал на 20 миллионов евро, сообщает Zakon.kz.

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Оценка доступна на портале Transfermarkt.

Сайт повысил стоимость нападающего "ПСЖ" и сборной Франции до 180 млн евро. Благодаря этому Мбаппе обошел в списке самых дорогих игроков мира – форварда "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда, которого Transfermarkt оценивает в 170 млн евро.

Замыкает тройку лучших бразильский форвард мадридского "Реала" Винисиус Жуниор. Игрока оценивают в 120 миллионов евро.

Также на 20 миллионов евро выросла стоимость чемпиона мира аргентинца из "Бенфики" Энцо Фернандеса (с 35 до 50), на 18 – еще одного игрока "альбиселесты" Хулиана Альвареса из "Манчестер Сити" (с 32 до 50).