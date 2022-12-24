Эвакуатор с автомобилем сгорели на трассе Алматы — Усть-Каменогорск
Фото: pixabay
Эвакуатор Mercedes Bens sprinter, перевозивший автомобиль, сгорел на горном перевале Архарлы в Кербулакском районе, сообщает Zakon.kz.
Возгорание произошло 23 декабря на 144 км трассы Алматы-Усть-Каменогорск. Вместе с эвакуатором сгорел и автомобиль Hyundai Genesis gv80, который он перевозил.
"Предположительно, причиной пожара послужила техническая неисправность автомобиля". Пресс-служба ДП Жетысуйской области
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