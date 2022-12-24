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Байден подписал оборонный бюджет США на рекордные $858 млрд

Подписал оборонный бюджет США на рекордные $858 млрд Фото: Instagram/joebiden
Президент США Джо Байден подписал оборонный бюджет страны на 2023 финансовый год в размере 858 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

В нем предусмотрено увеличение ассигнований на национальную оборону до рекордных 858 миллиарда долларов с 778 миллиардов в прошлом году, передает пресс-служба Белого дома.

Уточняется, что десять миллиардов долларов выделяются на военную помощь Тайваню, 800 миллионов - Украине. Еще шесть миллиардов пойдут на сдерживание России в Европе.

Документ в том числе предписывает добиваться исключения России из ряда международных организаций, вводить санкции за участие в золотовалютных операциях с Россией, запрещает обмениваться с Москвой информацией о противоракетной обороне.

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