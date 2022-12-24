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Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана

Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана Фото: Twitter.com/realvolya
Стало известно, что Павла Волю могут засудить за шутку из очередного выпуска Comedy Club, где он использовал фото казахстанки и нелестно о ней высказался, сообщает Zakon.kz

Описывая "девушку-долбанько", как отмечает Starhit, он указал на фотографию Балаусы Толеген из Казахстана, сделанную в 2018 году.

Ролик посмотрели уже более пяти млн раз.

Девушка с фото - Балауса Толеген отметила, что узнала обо всем, получив сообщение от подруги. А после выпуска на нее обрушился поток хейта и сейчас она решает подавать ей иск или нет.

"Я изначально долго сомневалась, стоит ли обращаться к юристам, так как тема довольно неоднозначная со стороны законности, и поэтому осветила проблему в соцсетях. В основном с этической стороны. Потом решила, что не буду подавать иск, так как боялась, что не вывезу эмоционально и финансово. Но из-за вирусности ситуации в соцсетях, мне сами юристы пишут, с одной из них будет созвон на выходных, и будем решать", - заявила она.

Российская телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале высказалась по поводу всей этой ситуации.

"Что могу сказать? Это вообще очень похоже на синдром Нурлана Сабурова - [критиковать] тех, кто не сможет тебе ответить. Например, рандомных молоденьких девочек из интернета, когда ты здоровый популярный мужик — от них же не прилетит ни по лицу, ни по репутации"Ксения Собчак

Ранее сообщали, что в новом выпуске Comedy Club Павел Воля пошутил про то, как некоторые девушки понтуются в социальных сетях. При этом он показал всему залу расплывчатое фото юной девушки - на его фоне он буквально сыпал своими "остроумными шутками" о девушках. 


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