Казахстанские женские шахматы штурмуют новую вершину

Стартующий 25 декабря в Алматы Чемпионат мира по рапиду и блицу станет новой точкой роста для казахстанских шахмат, сообщает Zakon.kz.

Однако если для членов обновляемой мужской сборной страны это будет турнир закаливания и укрепления, то лидеры нашей женской команды вступают в соревнование в ранге реальных претендентов на медали.



"Золотая тройка" с неограниченным потенциалом

Объективно, у Казахстана сегодня есть, как минимум, три шахматистки мирового уровня, способных биться за награды любого достоинства – это Жансая Абдумалик, Бибисара Асаубаева и Динара Садуакасова. Их потенциал не ограничен, вплоть до звания чемпионок мира во всех форматах, от "классики" до молниеносной игры. Они по праву входят в число ведущих шахматисток планеты, уважаемы на международном уровне и поддерживаемы в стране государством, шахматной федерацией и болельщиками.

Каждая из девушек вносит значимый вклад в развитие отечественного спорта, популяризирует шахматы, а также ведет активную общественную жизнь. Судьба этой "золотой тройки" – вдохновляющий пример для тысяч казахстанских девочек, стремящихся к реальным достижениям и всеобщему признанию.





Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат



По состоянию на 1 декабря 2022 года международный гроссмейстер Жансая Абдумалик занимает 14-ю строчку в мировом женском рейтинге ФИДЕ по классическим шахматам и рапиду, а также 11-е – в блице. Она побеждала на чемпионате мира до 20 лет (2017 год), выигрывала без поражений Гран-при ФИДЕ (2021) и становилась чемпионкой немецкой женской Бундеслиги в составе команды OSG Baden-Baden.

Женский гроссмейстер Бибисара Асаубаева – на 31-м месте глобального рейтинга в "классике", 22-м – в рапиде и 14-м – в блице. Кроме того, Бибисара прямо сейчас – сильнейшая юниорка планеты (первое место среди девушек до 20 лет в рапиде и блице, второе место – в "классике"). Ее главная победа до сегодняшнего дня – сенсационное чемпионство на взрослом первенстве мира по блицу в Польше в 2021 году, а также мировая серебряная медаль в рапиде. Так что самая молодая в истории шахмат чемпионка мира по блицу в Алматы будет защищать свой титул. Ранее Бибисара становилась чемпионкой Азии в рапиде и победительницей многих детских международных соревнований.





Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат



Международный гроссмейстер среди женщин Динара Садуакасова – на 32-м месте в ТОП-100 сильнейших шахматисток планеты по классическому контролю, а также на 16-м – в рапиде и 15-м – в блице. Она побеждала на юниорском чемпионате мира до 20 лет (2016), женском чемпионате Азии (2019) и многих других турнирах. Кроме того, в составе российской команды South Ural Динара заняла первое место на клубном чемпионате Европы (2021). Причем казахстанская шахматистка выступала в роли лидера и играла на первой доске.

Так что надежды болельщиков на наших девушек с таким чемпионским бэкграундом весьма оправданы, тем более что турнир будет проходить в родных стенах и при поддержке казахстанских любителей шахмат. Будь, скажем, у футбольной сборной Казахстана такой звездный состав, то в Катаре мы бы боролись за медали Кубка мира.

Поколение победных традиций

Впрочем, вновь возвращаясь к футбольной аналогии, у женских казахстанских шахмат – глубокий состав, в котором, помимо признанных лидеров, уже есть достаточно молодых игроков высокого класса. К примеру, 17-летняя Меруерт Камалиденова всего пару недель назад завоевала звание двукратной чемпионки Казахстана среди женщин. В ее активе – множество наград на юниорском уровне, включая звание чемпионки мира и Азии до 14 лет (2019), а также свежая бронзовая медаль первенства планеты до 20 лет (2022). Недаром Меруерт входит в десятку сильнейших юниорок мира согласно рейтингу ФИДЕ.





Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат



В этом же году "серебро" чемпионата мира до 20 лет завоевала Асель Серикбай, а годом ранее на женском первенстве мира по рапиду она заняла пятое место. То есть, уже тогда Асель доказала, что способна бороться на равных со всеми фаворитами.

Кроме того, болельщикам стоит обратить внимание на чемпионку мира по блицу до 18 лет Назерке Нургали и чемпионку мира до 14 лет Зарину Нургалиеву. Ярких результатов способны добиться Алуа Нурманова, Лия Курмангалиева, Ксения Балабаева.





Фото: пресс-служба Казахстанской федерации шахмат



Конечно, отмечая силу казахстанской шахматной школы, нельзя не отметить: наших девушек ждет сильнейшее испытание. В Алматы в ближайшие дни им будут противостоять выдающиеся шахматистки современности, включая "классических" экс-чемпионок мира Тань Чжунъи, Александру Костенюк, Антоанету Стефанову, Анну Ушенину, а также нынешних лидеров международного рейтинга ФИДЕ – Александру Горячкину, Хампи Конеру, Катерину Лагно, Нану Дзагнидзе, Харику Дронавалли и многих других. Борьба будет яркой, и казахстанские лидеры будут на этом празднике шахматной жизни в самой гуще событий.



