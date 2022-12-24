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Массовое ДТП попало на видео в Астане

авто Фото: pexels
ДТП с участием трех автомобилей, произошедшее днем 23 декабря в Астане, попало на видео, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, около 15:00 водитель автомашины марки Kia Rio, следуя по улице Улы Дала, на пересечении с улицей Бокейхана, в ходе разворота со встречного направления столкнулся с автомобилем Lada-21901.

В следствие удара автомобиль Lada-21901 допустил аварию с автомашиной Volkswagen.

В результате ДТП, пассажир автомобиля Kia Rio был госпитализирован.

По данному факту проводится досудебное расследование.

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Анастасия Беньяминова
Астана
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