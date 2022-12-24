Массовое ДТП попало на видео в Астане

ДТП с участием трех автомобилей, произошедшее днем 23 декабря в Астане, попало на видео, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, около 15:00 водитель автомашины марки Kia Rio, следуя по улице Улы Дала, на пересечении с улицей Бокейхана, в ходе разворота со встречного направления столкнулся с автомобилем Lada-21901.

В следствие удара автомобиль Lada-21901 допустил аварию с автомашиной Volkswagen.



В результате ДТП, пассажир автомобиля Kia Rio был госпитализирован.



По данному факту проводится досудебное расследование.