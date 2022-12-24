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Фермерский рынок открыли в Павлодаре

открытие Фото: Онгар Бауыржанулы
В Павлодаре открылся фермерский рынок, который будет работать 6 дней в неделю с 9:00 до 20:00, выходной – понедельник, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Pavlodarnews.kzрынок Jailau находится по адресу: улица Торговая, 2А.


рынок

Фото: Онгар Бауыржанулы


По словам замруководителя Управления индустриально-инновационного развития Павлодасркой области Талгата Дугалова, проект был реализован в целях развития кооперационной цепочки "От поля до прилавка".


базар

Фото: Онгар Бауыржанулы

"Площадь рынка 1000 кв. м. Более 30 арендаторов уже работают. На территории находится крытый рынок, склад и павильоны для уличной торговли", – сказал Талгат Дугалов.

Концепция рынка выстроена на создании оптимальных условий как для потребителей, которые будут обеспечены свежей и качественной продукцией по сниженным ценам за счет отсутствия посредников, так и для сельхозтоваропроизводителей.


базар

Фото: Онгар Бауыржанулы

Вся реализуемая продукция на 10-15% ниже рыночных цен.


рынок

Фото: Онгар Бауыржанулы

Сообщается, что павлодарцы пожаловались акиму области на большие очереди за разливным молоком. Глава региона Асайын Байханов поручил построить боксы, спасающие покупателей от дождя и ветра.

"Всего две точки разливного молока, поэтому такая очередь. Точки добавим, надо будет продавать яйца и молоко в крытых боксах. Все ваши пожелания будут приняты", – сказал Байханов.

Байханов также поручил рассмотреть продажу молока 2-3 раза в неделю.

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