Фермерский рынок открыли в Павлодаре
Как пишет Pavlodarnews.kz, рынок Jailau находится по адресу: улица Торговая, 2А.
Фото: Онгар Бауыржанулы
По словам замруководителя Управления индустриально-инновационного развития Павлодасркой области Талгата Дугалова, проект был реализован в целях развития кооперационной цепочки "От поля до прилавка".
Фото: Онгар Бауыржанулы
"Площадь рынка 1000 кв. м. Более 30 арендаторов уже работают. На территории находится крытый рынок, склад и павильоны для уличной торговли", – сказал Талгат Дугалов.
Концепция рынка выстроена на создании оптимальных условий как для потребителей, которые будут обеспечены свежей и качественной продукцией по сниженным ценам за счет отсутствия посредников, так и для сельхозтоваропроизводителей.
Фото: Онгар Бауыржанулы
Вся реализуемая продукция на 10-15% ниже рыночных цен.
Фото: Онгар Бауыржанулы
Сообщается, что павлодарцы пожаловались акиму области на большие очереди за разливным молоком. Глава региона Асайын Байханов поручил построить боксы, спасающие покупателей от дождя и ветра.
"Всего две точки разливного молока, поэтому такая очередь. Точки добавим, надо будет продавать яйца и молоко в крытых боксах. Все ваши пожелания будут приняты", – сказал Байханов.
Байханов также поручил рассмотреть продажу молока 2-3 раза в неделю.