Унесший жизни 15 детей в Узбекистане препарат в РК не зарегистрирован - Минздрав

В Узбекистане за последние два месяца скончались 15 детей, принимавших препарат индийского производства от ОРВИ. Сейчас идет расследование того, связана ли смерть детей с приемом препарата, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве здравоохранения Казахстана сообщили в ответ на запрос Zakon.kz, что препарат о котором идет речь ("Док-1 Макс"), унесший жизни 15 детей в Узбекистане, на территории Казахстана не зарегистрирован.

По информации издания gazeta.uz, стало известно, что с 22 декабря временно приостановили продажу препарата "Док-1 Макс" на всей территории Узбекистана. Причиной послужило то, что за последние 2 месяца скончались 15 детей, принимавших данный препарат, якобы для лечения ОРВИ. Следствием начато расследование на предмет того, связана ли смерть детей с приемом данного препарата.

"Согласно информации Национального центра экспертизы лекарственных средств, препарат "ДОК-1 МАКС", производитель Marion Biotech, Индия. Срок регистрации истек в 2018 году. На сегодняшний день в РК не зарегистрирован. Содержит 500 мг парацетамола, гвайфенезин – 200 мг и фенилэфрина гидрохлорид – 10 мг", – рассказали в Минздраве РК.

Также в министерстве пояснили, что из-за парацетамола препарат имеет побочные действия в виде нарушения функций почек.



"Поэтому в инструкции есть указания, что в сутки нужно принимать через каждые 4-6 часов, не чаще. Заболевания печени и почечная недостаточность являются противопоказаниями всех препаратов парацетамола. У нас не продается", – отметили в ведомстве.

В узбекских пабликах в интернете появилась копия письма директора Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра Азизова начальнику управления здравоохранения области Давронбеку Жуманиёзову, в котором говорится об осложнениях и смерти пациентов, принимавших таблетки и сироп "Док-1 Макс" индийского производства.

В письме говорится, что в последние месяцы среди жителей Самаркандской области, особенно детей, распространены респираторные вирусные инфекции, и врачи выписывают всем пациентам препарат "Док-1 Макс". Действующие вещества препарата: парацетамол, гвайфенезин и фенилэфрина гидрохлорид.



"После применения препарата "Док-1 Макс" в большом количестве случаев к нам поступают обращения о побочных действиях. У детей проявляются в основном признаки повреждения и недостаточности почек", – говорится в сообщении.

Также в письме сообщается, что за последние 2 месяца 2022 года, с жалобами на осложнения поступил 21 пациент, с общим недомоганием. В основном у всех поступивших в медучереждении наблюдалась анурия (отсутствие поступления мочи в мочевой пузырь).



"У 17 детей болезнь протекала крайне тяжело, пришлось даже провести несколько сеансов гемодиализа. Наблюдалось 15 случаев со смертельным исходом", – говорится в письме.



