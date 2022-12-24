Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Как при дефиците воды получить богатый урожай, рассказали ученые из Кызылодры

исследование Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата
Кызылординские ученые доказали, что на посевных площадях можно сэкономить до 30% воды и получить богатый урожай, сообщает Zakon.kz.

В последние годы дефицит воды в стране негативно сказывается на сельском хозяйстве. В этой связи ученые Кызылординского университета имени Коркыт ата проводят научные работы по заказу областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений с целью экономии ресурсов и повышения производительности труда.

В крестьянском хозяйстве "Талапкер" село Абай г. Кызылорда в рамках проекта "Внедрение и распространение в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия Приаралья Казахстана к условиям изменения климата и водных ресурсов" был отмечен День поля. В мероприятии приняли участие представители сельскохозяйственной отрасли, ученые и обучающиеся университета, руководители крестьянских хозяйств области.


сельское хозяйство

Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата

Ученые объяснили важность проекта и продемонстрировали участникам технологию получения продукции в условиях дефицита воды. На встрече ученые-аграрии в области сельского хозяйства презентовали результаты проведенных исследований, начиная с разработки карты посевов и заканчивая выращиванием и сбором продукции.

"Предлагаемая нами технология основана на эффективном использовании биоклиматических ресурсов региона. Запас влаги, накопленный в почве осенью-зимой и ранней весной, в большинстве случаев не используется. Основная культура региона – рис. Новая технология заключается в том, что после лазерной шлифовки специальным семяпроводом просеивают рисовое зерно на глубину 0,5-1 см, обмолачивают пленкой и прокалывают место попадания зерна. Почва под пленкой быстро перегревается и способствует удержанию влаги под пленкой, росту семян. При такой технологии растение не нуждается в воде до появления 2-3 листьев. Урожай риса благоприятен для посева 1-2 декады апреля, белых культур – во второй декаде марта", – отметил руководитель проекта, доктор технических наук Серикбай Умирзаков.

Кроме того, ресурсосберегающий семенной материал за экономится до 10 раз. Это будет в 10 раз экономически выгоднее для крестьян. Ученые доказали, что, выращивая продукт без воды в течение 15-25 дней, можно сэкономить до 25-30% объема воды. По результатам проекта в регионе получено более 14,7 ц/га рисовой продукции по сравнению с существующей технологией выращивания риса.

Кроме того, в рамках проекта были посеяны ячмень, пшеница, овес, сорго сахарное, люцерна, овощные и бахчевые культуры, уточнены технологии орошения. Участникам была представлена продукция, выращенная учеными, и новейшая многофункциональная техника, использованная для исследовательских работ. Новая технология, предложенная исследователями в рамках Дня поля, передана руководителям крестьянских хозяйств с целью внедрения в производство.

Редакция Zakon.kz
Кызылординская область
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Что известно о солдате, покорившем TikTok своим танцем
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления