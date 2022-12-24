Как при дефиците воды получить богатый урожай, рассказали ученые из Кызылодры

Кызылординские ученые доказали, что на посевных площадях можно сэкономить до 30% воды и получить богатый урожай, сообщает Zakon.kz.

В последние годы дефицит воды в стране негативно сказывается на сельском хозяйстве. В этой связи ученые Кызылординского университета имени Коркыт ата проводят научные работы по заказу областного Управления сельского хозяйства и земельных отношений с целью экономии ресурсов и повышения производительности труда.



В крестьянском хозяйстве "Талапкер" село Абай г. Кызылорда в рамках проекта "Внедрение и распространение в хозяйствах технологии адаптации орошаемого земледелия Приаралья Казахстана к условиям изменения климата и водных ресурсов" был отмечен День поля. В мероприятии приняли участие представители сельскохозяйственной отрасли, ученые и обучающиеся университета, руководители крестьянских хозяйств области.





Фото: медиа-центр Кызылординского университета имени Коркыт ата



Ученые объяснили важность проекта и продемонстрировали участникам технологию получения продукции в условиях дефицита воды. На встрече ученые-аграрии в области сельского хозяйства презентовали результаты проведенных исследований, начиная с разработки карты посевов и заканчивая выращиванием и сбором продукции.

"Предлагаемая нами технология основана на эффективном использовании биоклиматических ресурсов региона. Запас влаги, накопленный в почве осенью-зимой и ранней весной, в большинстве случаев не используется. Основная культура региона – рис. Новая технология заключается в том, что после лазерной шлифовки специальным семяпроводом просеивают рисовое зерно на глубину 0,5-1 см, обмолачивают пленкой и прокалывают место попадания зерна. Почва под пленкой быстро перегревается и способствует удержанию влаги под пленкой, росту семян. При такой технологии растение не нуждается в воде до появления 2-3 листьев. Урожай риса благоприятен для посева 1-2 декады апреля, белых культур – во второй декаде марта", – отметил руководитель проекта, доктор технических наук Серикбай Умирзаков.

Кроме того, ресурсосберегающий семенной материал за экономится до 10 раз. Это будет в 10 раз экономически выгоднее для крестьян. Ученые доказали, что, выращивая продукт без воды в течение 15-25 дней, можно сэкономить до 25-30% объема воды. По результатам проекта в регионе получено более 14,7 ц/га рисовой продукции по сравнению с существующей технологией выращивания риса.

Кроме того, в рамках проекта были посеяны ячмень, пшеница, овес, сорго сахарное, люцерна, овощные и бахчевые культуры, уточнены технологии орошения. Участникам была представлена продукция, выращенная учеными, и новейшая многофункциональная техника, использованная для исследовательских работ. Новая технология, предложенная исследователями в рамках Дня поля, передана руководителям крестьянских хозяйств с целью внедрения в производство.