Щедрый урожай на полях Алматинской области: ставка на кормовые культуры и современные технологии
С начала уборочной кампании 5 июля обмолочено уже более 100 тысяч гектаров, с которых собрано свыше 200 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 20,6 центнера с гектара. В октябре аграрии приступят к уборке кукурузы и риса.
Структура посевных площадей претерпела изменения:
- Зерновые и зернобобовые занимают 112 тысяч гектаров, что несколько меньше показателей прошлого года (124,6 тысяч гектаров).
- Площади под кукурузу и рис также сократились до 50,4 тысячи и 6,7 тысячи гектаров, соответственно.
- Значительный рост наблюдается в сегменте кормовых культур: 198,4 тысячи гектаров в этом году против 190,2 тысячи гектаров в прошлом.
Руководитель Управления сельского хозяйства Алматинской области Куандык Чункунов подчеркнул важность этого решения: "В этом году мы сделали ставку на увеличение посевных площадей под кормовые культуры. Это стратегически важное решение для развития животноводства и обеспечения продовольственной независимости региона".
Успех уборочной кампании обеспечивают:
- Высокий уровень подготовки аграриев к осенне-полевым работам.
- Бесперебойные поставки дизельного топлива.
- Наличие современных предприятий по приемке, хранению и сушке зерна.
Власти региона уверены, что грамотный подход и применение передовых технологий позволят Алматинской области собрать богатый урожай и внести весомый вклад в продовольственную безопасность страны.
Фото: акимат Алматинской области