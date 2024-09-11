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Щедрый урожай на полях Алматинской области: ставка на кормовые культуры и современные технологии

Ставка на кормовые культуры и современные технологии, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:26 Фото: primeminister.kz
Алматинская область готовится завершить уборку зерновых, предвкушая богатый урожай. Несмотря на незначительные коррективы в посевных площадях, регион делает ставку на передовые технологии и увеличение производства кормов.

С начала уборочной кампании 5 июля обмолочено уже более 100 тысяч гектаров, с которых собрано свыше 200 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность по области составляет 20,6 центнера с гектара. В октябре аграрии приступят к уборке кукурузы и риса.

Структура посевных площадей претерпела изменения:

  • Зерновые и зернобобовые занимают 112 тысяч гектаров, что несколько меньше показателей прошлого года (124,6 тысяч гектаров).
  • Площади под кукурузу и рис также сократились до 50,4 тысячи и 6,7 тысячи гектаров, соответственно.
  • Значительный рост наблюдается в сегменте кормовых культур: 198,4 тысячи гектаров в этом году против 190,2 тысячи гектаров в прошлом.

Руководитель Управления сельского хозяйства Алматинской области Куандык Чункунов подчеркнул важность этого решения: "В этом году мы сделали ставку на увеличение посевных площадей под кормовые культуры. Это стратегически важное решение для развития животноводства и обеспечения продовольственной независимости региона".

Успех уборочной кампании обеспечивают:

  • Высокий уровень подготовки аграриев к осенне-полевым работам.
  • Бесперебойные поставки дизельного топлива.
  • Наличие современных предприятий по приемке, хранению и сушке зерна.

Власти региона уверены, что грамотный подход и применение передовых технологий позволят Алматинской области собрать богатый урожай и внести весомый вклад в продовольственную безопасность страны.

Щедрый урожай на полях Алматинской области: ставка на кормовые культуры и современные технологии, фото - Новости Zakon.kz от 11.09.2024 11:26

Фото: акимат Алматинской области

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