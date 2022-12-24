На 82% изношено оборудование Жамбылской ГРЭС – Акчулаков

Министр энергетики РК Болат Акчулаков в ходе своего выступления на встрече с населением Жамбылской области рассказал о том, что износ оборудования АО "Жамбылская ГРЭС им. Т.И. Батурова" составляет 82,3%, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что электрическая мощность предприятия равна 1230 МВт.

"За 11 месяцев 2022 года объем производства электрической энергии в регионе составил 4,2 млрд кВтч. При этом потребление региона составляет 4,5 млрд кВтч", - заявил Акчулаков.

Основным источником тепла в регионе является АО "Таразэнергоцентр" (ТЭЦ-4) установленной тепловой мощностью 685 Гкал, физический износ оборудования составляет 92%.



Региональной энергопередающей компанией в области является ТОО "Жамбылские Электрические Сети", имеющая в своих активах 13,4 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, и порядка 2,8 тыс. подстанций. Износ сетей составляет 68,2%.





Фото: gov.kz



Сообщается, что с целью снижения высокого износа будет принята программа "Тариф в обмен на инвестиции", которая позволит реконструировать, модернизировать и расширить действующие активы энерго- и тепло-производящих организаций.

"Ожидается принятие Закона "О теплоэнергетике", который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. В рамках Закона предполагается переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. Данные меры позволят снизить дисбалансы в энергосистеме и нивелировать влияние высоких тарифов от новых источников энергии. Также, будет усилена роль комитета энергонадзора в части обеспечения жесткого контроля ремонтных кампаний и инвестиционных программ", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Как уточняется, в 1 квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние.





Фото: gov.kz



Кроме того, Акчулаков отметил, что Жамбылская область занимает лидирующую позицию в республике по мощности возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

"В регионе функционируют 20 действующих объектов ВИЭ суммарной мощностью 442 МВт, в том числе 6 солнечных электростанций мощностью более 251 МВт, 9 ветровых электрических станций мощностью 176 МВт и 5 гидроэлектростанций мощностью 15 МВт. До 2025 года дополнительно запланирован ввод 3 объектов ВИЭ суммарной мощностью 133,8 МВт", - резюмируется в сообщении.