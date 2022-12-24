АКРА подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Казахстана

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг правительства Республики Казахстан в иностранной и национальной валюте на уровне ВВВ+, сообщает Zakon.kz.

Прогноз по рейтингам - "стабильный". Краткосрочные кредитные рейтинги подтверждены на уровне "S2".

"Поддержку суверенному кредитному рейтингу Казахстана на уровне "BBB+" оказывают: относительно высокий уровень благосостояния, низкий уровень государственного долга, значительный объем ликвидных активов в Национальном фонде Казахстана и достаточный объем международных резервов", - говорится в сообщении.

"Казахстан демонстрирует умеренный по сравнению со многими сопоставимыми государствами рост госдолга, что стало возможным благодаря значительной "подушке безопасности" в виде активов Нацфонда. При этом монетарная политика Национального банка позволила нивелировать риск долларизации вкладов", - отмечается в сообщении.

Агентство также отмечает, что зависимость промышленности страны, ее экспорта и экономики в целом от горнодобывающих производств сохраняется, а риски в логистике и транспортировке экспортной продукции во внешней торговле актуализируются.

АКРА полагает, что в 2023–2024 годах для Казахстана будут характерны повышенная инфляция, жесткая монетарная политика и незначительное ослабление национальной валюты.

В 2022 году дефицит госбюджета, по прогнозам Агентства, составит 2,5–2,6% ВВП, что лучше ожиданий правительства Казахстана (3,3%). Более оптимистичный прогноз АКРА связан с более высоким прогнозным показателем среднегодовой цены на нефть в 2022-м и высокими показателями собираемости налогов.

