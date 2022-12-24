"Циклон-бомба" погрузил север США в хаос - есть погибшие

На США обрушился "циклон-бомба" с арктическими ветрами и морозами до -45°C. Сообщается о жертвах, передает Zakon.kz.

New York Post пишет о 12 погибших, позднее появилась информация, что жертв 19 человек.



Кроме того, ураган оставил без света более миллиона домов. По стране отменяют и задерживают тысячи рейсов, остановлены около 5 тысяч поездов.

Одна из наиболее крупных аварий произошла на автомагистрали в Огайо. На трассе столкнулись более 50 автомобилей. Один человек погиб, несколько получили ранения. Снежные заносы и намерзший слой льда делали машины практически неуправляемыми.

Температура воздуха в ряде регионов страны опустилась до рекордно низких значений. Так 22 декабря в штате Вайоминг столбики термометров снизились до -41°C. Такого не было еще ни разу за все годы метеорологических измерений.

Губернаторы как минимум 13 штатов ввели режим чрезвычайной ситуации. Спасательные службы и войска Национальной гвардии США приведены в состояние повышенной готовности.

Шторм растянулся более чем на 3 200 километров от Техаса до Квебека. "Циклон-бомба" с резко падающим давлением вызвал снежную бурю на Великих озерах на границе США и Канады. От "арктического взрыва" в Канаде пострадали Онтарио и Квебек. Территория от Британской Колумбии до Ньюфаундленда попала под угрозу зимних штормов и экстремального холода. Прибрежные наводнения наблюдались в Новой Англии, Нью-Йорке и Нью-Джерси. В Сиэтле и Портленде местные жители катались на коньках по замерзшим улицам. В Южной Дакоте у индейцев закончилось топливо, и они начали жечь одежду.

Десятки миллионов людей получили рекомендации или предупреждения о зимних штормах, а в некоторых районах так похолодало, что нахождение на улице в течение нескольких минут может привести к обморожению.

