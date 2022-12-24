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Регистрацию прошли 66 кандидатов в депутаты Сената в Казахстане

Казахстана Сенат выборы ЦИК РК Фото: freepik
Регистрация кандидатов в депутаты Сената Парламента РК завершилась в Казахстане, в Центризбиркоме обсудили итоги очередного этапа электоральной кампании, передает корреспондент Zakon.kz.


Как сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров на брифинге ЦИК, регистрация кандидатов в депутаты Сената завершилась в 18.00 по местному времени 24 декабря.


"Территориальными избирательными комиссиями регионов, городов республиканского значения и столицы зарегистрировано 66 кандидатов в депутаты Сената Парламента РК. В настоящее время конкуренция составляет 3,3 претендента на каждый мандат". Председатель ЦИК Нурлан Абдиров

По данным ЦИК, наибольшее число кандидатов – по 5 в городе Алматы и Жамбылской области. При этом 95,55 кандидатов – самовыдвиженцы, средний возраст кандидатов – 51,8 года, самому старшему 67 лет, самой молодой – 31 год.

С 18.00 24 декабря все зарегистрированные кандидаты имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00 часов 13 января 2023 года.

 

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