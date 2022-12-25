В Байконыре в бассейне утонул 9-летний ребенок

По поручению прокурора комплекса Александра Трифонова организована проверка по факту смерти 9-летнего мальчика во время нахождения в бассейне, сообщает Zakon.kz.

22 декабря около 14:40 минут ребенок находился в бассейне "Орион".

"Во время занятия плаванием мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо, после чего ему незамедлительно стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна. Прибывшие на вызов работники скорой медицинской помощи констатировали смерть ребенка", – говорится в сообщении прокуратуры комплекса "Байконур".

Назначена судебно-медицинская экспертиза с проведением всех необходимых лабораторных исследований.

По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде специалисты исключают.



По данному факту следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации на комплексе "Байконур" возбуждено уголовное дело.



Расследование данного уголовного дела контролируется лично прокурором комплекса.



Кроме того, прокуратурой комплекса по данному факту организована и проводится проверка, в рамках которой будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ГБУ "Бассейн "Орион" при организации и осуществлении надзора за несовершеннолетними при проведении занятий по плаванию.



"Также будет дана оценка действиям (бездействию) медицинских работников на предмет надлежащего медицинского обследования малолетнего и правомерности выдачи ему медицинской справки на допуск к занятиям по плаванию", – резюмируется в сообщении.