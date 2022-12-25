Тлеуберди призвал Россию и Украину найти дипломатическое решение конфликта

Вице-премьер – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди призвал Россию и Украину найти дипломатическое решение нынешнего военного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Заявил он это в интервью японскому телеканалу NHK.

"Россия и Украина – это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент республики Касым-Жомарт Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", – сказал глава МИД.

Он напомнил, что "РФ и Казахстан связывают тесные экономические отношения, в связи с чем антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на казахстанскую экономику".

"Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", – подчеркнул Тлеуберди.

По его словам, казахстанские власти также предлагают перенести свой бизнес в страну зарубежным компаниям, которые были вынуждены закрыть представительства в РФ под влиянием санкций.



Министр также заявил, что Казахстан проводит многостороннюю и сбалансированную дипломатию, одновременно выстраивая отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, а также с Евросоюзом, Великобританией, США и Японией.

"Мы уделяем большое внимание развитию транспортного и логистического потенциала Казахстана и рассчитываем привлечь инвесторов, чтобы стать центром, связывающим Европу и Азию", – подчеркнул министр.

Тлеуберди назвал отношения Астаны и Токио "стратегическим партнерством", заявив о намерении развивать с Японией взаимовыгодное сотрудничество.