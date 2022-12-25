Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Тлеуберди призвал Россию и Украину найти дипломатическое решение конфликта

министр Фото: primeminister.kz
Вице-премьер – министр иностранных дел республики Мухтар Тлеуберди призвал Россию и Украину найти дипломатическое решение нынешнего военного конфликта, сообщает Zakon.kz.

Заявил он это в интервью японскому телеканалу NHK.

"Россия и Украина – это исторически дружественные для Казахстана государства. Президент республики Касым-Жомарт Токаев регулярно контактирует с лидерами обеих стран, призывая их сесть за стол переговоров, чтобы найти мирное и дипломатическое решение нынешнего конфликта", – сказал глава МИД.

Он напомнил, что "РФ и Казахстан связывают тесные экономические отношения, в связи с чем антироссийские санкции оказывают негативное влияние и на казахстанскую экономику".

"Мы не присоединяемся к санкциям против России, однако в то же время придерживаемся принципа, согласно которому экономика республики не будет использована различными предприятиями для обхода ограничительных мер", – подчеркнул Тлеуберди.

По его словам, казахстанские власти также предлагают перенести свой бизнес в страну зарубежным компаниям, которые были вынуждены закрыть представительства в РФ под влиянием санкций.

Министр также заявил, что Казахстан проводит многостороннюю и сбалансированную дипломатию, одновременно выстраивая отношения с Россией, Китаем, соседними государствами Центральной Азии, а также с Евросоюзом, Великобританией, США и Японией.

"Мы уделяем большое внимание развитию транспортного и логистического потенциала Казахстана и рассчитываем привлечь инвесторов, чтобы стать центром, связывающим Европу и Азию", – подчеркнул министр.

Тлеуберди назвал отношения Астаны и Токио "стратегическим партнерством", заявив о намерении развивать с Японией взаимовыгодное сотрудничество.

Читайте также

Китай осудил проект нового оборонного бюджета США

Елена Беляева
Россия МИД РК Тлеуберди Мухтар Украина Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
конкурс красоты
Участница "Мисс Казахстан-2016" сделала скандальное заявление
среднесрочный прогноз на три города Казахстана
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента на Новый год
таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Подведение итогов: таро-прогноз на неделю с 26 декабря по 1 января
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления