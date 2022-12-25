Виктория Бекхэм опубликовала фото домашней рождественской вечеринки

Экс-солистка группы Spice Girls, бизнесвумен и супруга известного футболиста Виктория Бекхэм опубликовала в соцсети пару фотографий с домашней рождественской вечеринки, сообщает Zakon.kz.

На фото Дэвид Бекхэм обнимает своих детей – 20-летнего Ромео, 17-летнего Круза и 11-летнюю Харпер. Поклонники семейной пары сразу отметили, что 48-летняя Виктория не выставила фото только старшего сына четы – 23-летнего Бруклина, который, вероятно, отмечал праздник с супругой Николой Пельтц.

"Папа продолжает традицию семьи Бекхэмов! Мы любим тебя, Бруклин, и очень скучаем по тебе", – подписала пост в Instagram певица.





Фото: Instagram/victoriabeckham







Слухи о вражде Николы Пельтц с Викторией Бекхэм появились в сети почти сразу после ее свадьбы с Бруклином. Отношения между невесткой и свекровью еще больше обострились после того, как Никола дала откровенное интервью, в котором рассказала, что Виктория чуть не испортила ей свадьбу.

