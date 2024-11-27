Сын Дэвида и Виктории Бекхэм впервые показал фото возлюбленной

Сын известного футболиста Дэвида Бекхэма и экс-солистки Spice Girls Виктории Бекхэм, Ромео впервые показал фото возлюбленной Грей Сорренти, сообщает Zakon.kz.

В данное время пара путешествует по США.

Сын футболиста снял девушку в кофейне. Грей Сорренти позировала в кожаном бомбере, сером толстовке и черной бейсболке. На других фото он прогуливался с возлюбленной по городу.



В октябре 22-летний Ромео Бекхэм подтвердил слухи о романе с Грей Сорренти. Папарацци засняли влюбленных, когда они целовались и обнимались.

Грей – дочь известного модного фотографа Марио Сорренти, который работал для журналов Vogue и Harper's Bazaar. Он также снял культовую рекламу аромата Obsession от Calvin Klein с Кейт Мосс в 1993 году. Грей пошла по стопам своего отца. Девушка сняла рекламу для брендов Loewe и Saint Laurent.

Ранее Виктория Бекхэм показала повзрослевшую дочь.