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В дипломатическом квартале Кабула прогремел взрыв

В дипломатическом квартале прогремел взрыв Фото: pixabay
В Кабуле в дипломатическом районе Дар-уль-Аман прогремел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 декабря сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Несколько минут назад в районе Дар-уль-Аман, в зоне ответственности шестого округа безопасности Кабула, произошел взрыв. Пока нет сведений о характере и жертвах этого взрыва", – говорится в сообщении.

По данным агентства, пока не сообщалось о характере взрыва, жертвах, пострадавших и повреждениях.

В сентябре в этом же районе афганской столицы в непосредственной близости от входа в консульский отдел посольства России неизвестный привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии.

В "Талибане"*, который контролирует Афганистан, инцидент не комментировали.

* Организация, запрещенная в Казахстане

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