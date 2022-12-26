В Алматы официально открыт Чемпионат мира – 2022 по рапиду и блицу
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Праздничная церемония прошла во Дворце спорта имени Балуана Шолака, где в течение недели будут проходить сами соревнования. Комплекс был полон зрителей, включая юных шахматистов, государственных чиновников, почетных гостей и любителей шахмат со всего мира. С приветственными словами выступили министр спорта РК Даурен Абаев, президент FIDE Аркадий Дворкович, аким Алматы Ерболат Досаев и другие. Почетным гостям ЧМ-2022, в числе которых был и лучший шахматист планеты Магнус Карлссен, были презентованы чапаны.
Фото: fide.com
В заключительной части церемонии состоялась жеребьевка турнира. На сцену вышли лучшие игроки в каждой категории: Катерина Лагно (женский блиц), Александра Костенюк (женский быстрый), Хикару Накамура (открытый блиц) и Магнус Карлсен (открытый быстрый).
Фото: fide.com
Первый тур Чемпионата мира по быстрым шахматам стартует 26 декабря, в 15:00 по времени Астаны. В мужских соревнованиях примут участие 176 игроков, а в женском турнире – более 100 шахматисток. Казахстан представят Жансая Абдумалик и Бибисара Асаубаева.