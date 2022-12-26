Названы самые дорогие футболисты мира после ЧМ-2022 в Катаре

После завершения мирового первенства по футболу 2022 года представлена сборная самых дорогих игроков мира. В этот список вошли футболисты, играющие на разных позициях, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.



По данным Transfermarkt в список самых игроков планеты вошли 11 игроков, которые также блистали на футбольных полях Катара.

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал" – 60 млн евро).





Фото: Instagram/thibautcourtois



Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг" – 75 млн), Рубен Диаш ("Манчестер Сити" – 75 млн) и Маттейс де Лигт ("Бавария" – 70 млн).

Фото: Instagram/rubendias



Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" – 110 млн), Педри ("Барселона" – 100 млн), Винисиус Жуниор ("Реал" – 120 млн), Фил Фоден (Манчестер Сити" – 110 млн) и Букайо Сака ("Арсенал" – 100 млн).

Фото: Instagram/k.mbappe



Форварды: Килиан Мбаппе ("ПСЖ" – 180 млн) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" – 170 млн).

