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Названы самые дорогие футболисты мира после ЧМ-2022 в Катаре

Футбол ЧМ-2022 Дорогой игрок Фото: Instagram/k.mbappe
После завершения мирового первенства по футболу 2022 года представлена сборная самых дорогих игроков мира. В этот список вошли футболисты, играющие на разных позициях, сообщает Zakon.kz.

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По данным Transfermarkt в список самых игроков планеты вошли 11 игроков, которые также блистали на футбольных полях Катара. 

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал" – 60 млн евро).


Футбол Дорогой вратарь

Фото: Instagram/thibautcourtois

Защитники: Йошко Гвардиол ("РБ Лейпциг" – 75 млн), Рубен Диаш ("Манчестер Сити" – 75 млн) и Маттейс де Лигт ("Бавария" – 70 млн).

Футбол Список дорогих игроков

Фото: Instagram/rubendias

Полузащитники: Джуд Беллингем ("Боруссия" – 110 млн), Педри ("Барселона" – 100 млн), Винисиус Жуниор ("Реал" – 120 млн), Фил Фоден (Манчестер Сити" – 110 млн) и Букайо Сака ("Арсенал" – 100 млн).

Футбол ЧМ-2022

Фото: Instagram/k.mbappe

Форварды: Килиан Мбаппе ("ПСЖ" – 180 млн) и Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити" – 170 млн).

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