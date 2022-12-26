Профессиональный стандарт "Педагог" утвердило Минпросвещения
Профессиональный стандарт "Педагог" устанавливает единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации, формированию должностных инструкций, сертификации и подтверждению квалификации, подготовке кадров.
Стандарт:
- описывает содержание педагогической деятельности, требования к уровню подготовки;
- является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности;
- описывает компетенции профессионального восхождения от подготовки и вхождения в профессию до педагогического мастерства;
- формирует основание для соотнесения трудовой деятельности конкретного педагога и профессионально признанного эталона практики;
- предоставляет педагогу возможности для профессионального развития собственной карьеры;
- является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога;
- предоставляет педагогу возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;
- является навигатором профессионального развития педагогов.
Стандарт применяется для:
- обеспечения единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирования заинтересованных сторон общества;
- определения целей и содержания программ профессионального обучения;
- описания профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;
- развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагога;
- установления и оценки уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;
- управления изменениями и адаптации содержания собственной педагогической деятельности.
Стандарт определяет основы для образовательных программ подготовки, повышения квалификации педагога и возможности для непрерывного профессионального обучения, приоритеты в переподготовке специалистов из других сфер деятельности, способствует поддержке практики преподавания/воспитания и обучения педагога, профессиональной приверженности, общественного доверия и уважения, помогает развивать лидерство педагога в преподавании/обучении и воспитании в профессиональном сообществе.
Стандарт предусматривает разделение педагогов на несколько профессиональных групп:
- инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций технического и профессионального образования (преподаватель колледжа);
- учителя средней школы (педагог школы);
- учителя в начальной школе и воспитатели в дошкольном образовании (воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения);
- другие специалисты-профессионалы в области образования.
Документ определяет общую характеристику профессиональной деятельности педагогов и профессиональных компетенций педагога, а также критерии компетентности педагогов по квалификационным категориям, структурированные по принципу наращивания.
Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.