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Профессиональный стандарт "Педагог" утвердило Минпросвещения

в РК утвержден стандарт "Педагог" Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 15 декабря 2022 года утвердил профессиональный стандарт "Педагог", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Педагог" устанавливает единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации, формированию должностных инструкций, сертификации и подтверждению квалификации, подготовке кадров.


Стандарт:

  • описывает содержание педагогической деятельности, требования к уровню подготовки;
  • является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности;
  • описывает компетенции профессионального восхождения от подготовки и вхождения в профессию до педагогического мастерства;
  • формирует основание для соотнесения трудовой деятельности конкретного педагога и профессионально признанного эталона практики;
  • предоставляет педагогу возможности для профессионального развития собственной карьеры;
  • является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога;
  • предоставляет педагогу возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;
  • является навигатором профессионального развития педагогов.

Стандарт применяется для:

  • обеспечения единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирования заинтересованных сторон общества;
  • определения целей и содержания программ профессионального обучения;
  • описания профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;
  • развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагога;
  • установления и оценки уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;
  • управления изменениями и адаптации содержания собственной педагогической деятельности.

Стандарт определяет основы для образовательных программ подготовки, повышения квалификации педагога и возможности для непрерывного профессионального обучения, приоритеты в переподготовке специалистов из других сфер деятельности, способствует поддержке практики преподавания/воспитания и обучения педагога, профессиональной приверженности, общественного доверия и уважения, помогает развивать лидерство педагога в преподавании/обучении и воспитании в профессиональном сообществе.

Стандарт предусматривает разделение педагогов на несколько профессиональных групп:

  • инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций технического и профессионального образования (преподаватель колледжа);
  • учителя средней школы (педагог школы);
  • учителя в начальной школе и воспитатели в дошкольном образовании (воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения);
  • другие специалисты-профессионалы в области образования.

Документ определяет общую характеристику профессиональной деятельности педагогов и профессиональных компетенций педагога, а также критерии компетентности педагогов по квалификационным категориям, структурированные по принципу наращивания.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.

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