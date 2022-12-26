Профессиональный стандарт "Педагог" утвердило Минпросвещения

Министр просвещения приказом от 15 декабря 2022 года утвердил профессиональный стандарт "Педагог", сообщает Zakon.kz.

Профессиональный стандарт "Педагог" устанавливает единые требования к содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности, оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации, формированию должностных инструкций, сертификации и подтверждению квалификации, подготовке кадров.





Стандарт:



описывает содержание педагогической деятельности, требования к уровню подготовки;

является основой для разработки образовательных программ подготовки и повышения квалификации педагогов, переподготовки специалистов из других сфер деятельности;

описывает компетенции профессионального восхождения от подготовки и вхождения в профессию до педагогического мастерства;

формирует основание для соотнесения трудовой деятельности конкретного педагога и профессионально признанного эталона практики;

предоставляет педагогу возможности для профессионального развития собственной карьеры;

является средством дифференцированной оценки уровней квалификации, трудовых функций и степени профессионального развития педагога;

предоставляет педагогу возможность развивать лидерские качества в преподавании, обучении и воспитании, активно реагируя на изменения и инновационные процессы;

является навигатором профессионального развития педагогов.

Стандарт применяется для:

обеспечения единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирования заинтересованных сторон общества;

определения целей и содержания программ профессионального обучения;

описания профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;

развития системы профессиональной переподготовки и повышения квалификации педагога;

установления и оценки уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;

управления изменениями и адаптации содержания собственной педагогической деятельности.

Стандарт определяет основы для образовательных программ подготовки, повышения квалификации педагога и возможности для непрерывного профессионального обучения, приоритеты в переподготовке специалистов из других сфер деятельности, способствует поддержке практики преподавания/воспитания и обучения педагога, профессиональной приверженности, общественного доверия и уважения, помогает развивать лидерство педагога в преподавании/обучении и воспитании в профессиональном сообществе.



Стандарт предусматривает разделение педагогов на несколько профессиональных групп:

инженерно-педагогические работники колледжей и других организаций технического и профессионального образования (преподаватель колледжа);



учителя средней школы (педагог школы);

учителя в начальной школе и воспитатели в дошкольном образовании (воспитатель организации дошкольного воспитания и обучения);

другие специалисты-профессионалы в области образования.

Документ определяет общую характеристику профессиональной деятельности педагогов и профессиональных компетенций педагога, а также критерии компетентности педагогов по квалификационным категориям, структурированные по принципу наращивания.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.