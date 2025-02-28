Профессиональные стандарты для педагогов школ утвердили в Казахстане

Фото: Zakon.kz

Министр просвещения приказом от 24 февраля 2025 года утвердил Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования устанавливают единые требования к: содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности;

оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации;

формированию должностных инструкций;

сертификации и подтверждению квалификации. Профессиональные стандарты разработаны для реализации следующих задач: обеспечение единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирование заинтересованных сторон общества;

определение целей и содержания программ профессионального обучения;

описание профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;

развитие системы повышения квалификации педагога;

установление и оценка уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;

управление изменениями и адаптация содержания собственной педагогической деятельности. Документ также содержит паспорта профессиональных стандартов. Так, Перечень карточек профессий включает: Воспитатели организации дошкольного образования – 4-7 уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК). Учителя начальной школы – 4-7 уровень ОРК. Учителя средней школы – 4-7 уровень ОРК. Педагоги колледжей и других организаций ТиПО (мастера производственного обучения) – 4-7 уровень ОРК. Педагоги дополнительного образования – 4-7 уровень ОРК. Педагог-ассистент – 4 уровень ОРК. Олигофренопедагог – 6 уровень ОРК. Педагог-психолог, психолог – 6-7 уровень ОРК. Сурдопедагог – 6-7 уровень ОРК. Тифлопедагог – 6-7 уровень ОРК. Социальный педагог организации образования – 6 уровень ОРК. Педагог по работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и трудностями в обучении – 6-7 уровень ОРК. Педагог ранней поддержки – 6-7 уровень ОРК. Эргопедагог – 6-7 уровень ОРК. Олигофренопедагог – 7 уровень ОРК. Педагог по работе с детьми с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия – 6-7 уровень ОРК. Учитель-логопед, логопед – 6- уровень ОРК. Приказ вводится в действие с 10 марта 2025 года. Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила аттестации педагогов.

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