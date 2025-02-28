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Право

Профессиональные стандарты для педагогов школ утвердили в Казахстане

Букварь, первоклассники, школьные учебники, первый класс, ученики младших классов , фото - Новости Zakon.kz от 28.02.2025 14:55 Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 24 февраля 2025 года утвердил Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования, сообщает Zakon.kz.

Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования устанавливают единые требования к:

  • содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности;
  • оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации;
  • формированию должностных инструкций;
  • сертификации и подтверждению квалификации.

Профессиональные стандарты разработаны для реализации следующих задач:

  • обеспечение единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирование заинтересованных сторон общества;
  • определение целей и содержания программ профессионального обучения;
  • описание профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;
  • развитие системы повышения квалификации педагога;
  • установление и оценка уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;
  • управление изменениями и адаптация содержания собственной педагогической деятельности.

Документ также содержит паспорта профессиональных стандартов.

Так, Перечень карточек профессий включает:

  1. Воспитатели организации дошкольного образования – 4-7 уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК).
  2. Учителя начальной школы – 4-7 уровень ОРК.
  3. Учителя средней школы – 4-7 уровень ОРК.
  4. Педагоги колледжей и других организаций ТиПО (мастера производственного обучения) – 4-7 уровень ОРК.
  5. Педагоги дополнительного образования – 4-7 уровень ОРК.
  6. Педагог-ассистент – 4 уровень ОРК.
  7. Олигофренопедагог – 6 уровень ОРК.
  8. Педагог-психолог, психолог – 6-7 уровень ОРК.
  9. Сурдопедагог – 6-7 уровень ОРК.
  10. Тифлопедагог – 6-7 уровень ОРК.
  11. Социальный педагог организации образования – 6 уровень ОРК.
  12. Педагог по работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и трудностями в обучении – 6-7 уровень ОРК.
  13. Педагог ранней поддержки – 6-7 уровень ОРК.
  14. Эргопедагог – 6-7 уровень ОРК.
  15. Олигофренопедагог – 7 уровень ОРК.
  16. Педагог по работе с детьми с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия – 6-7 уровень ОРК.
  17. Учитель-логопед, логопед – 6- уровень ОРК. 

Приказ вводится в действие с 10 марта 2025 года.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила аттестации педагогов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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