Профессиональные стандарты для педагогов школ утвердили в Казахстане
Фото: Zakon.kz
Министр просвещения приказом от 24 февраля 2025 года утвердил Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования, сообщает Zakon.kz.
Профессиональные стандарты для педагогов организаций образования устанавливают единые требования к:
- содержанию и качеству профессиональной педагогической деятельности;
- оценке уровня квалификации педагогов, проведению аттестации;
- формированию должностных инструкций;
- сертификации и подтверждению квалификации.
Профессиональные стандарты разработаны для реализации следующих задач:
- обеспечение единого понимания профессиональных компетенций педагога и информирование заинтересованных сторон общества;
- определение целей и содержания программ профессионального обучения;
- описание профессиональных компетенций педагога в проектировании и осуществлении педагогической деятельности;
- развитие системы повышения квалификации педагога;
- установление и оценка уровней квалификационных требований и трудовых функций педагога;
- управление изменениями и адаптация содержания собственной педагогической деятельности.
Документ также содержит паспорта профессиональных стандартов.
Так, Перечень карточек профессий включает:
- Воспитатели организации дошкольного образования – 4-7 уровень отраслевой рамки квалификаций (ОРК).
- Учителя начальной школы – 4-7 уровень ОРК.
- Учителя средней школы – 4-7 уровень ОРК.
- Педагоги колледжей и других организаций ТиПО (мастера производственного обучения) – 4-7 уровень ОРК.
- Педагоги дополнительного образования – 4-7 уровень ОРК.
- Педагог-ассистент – 4 уровень ОРК.
- Олигофренопедагог – 6 уровень ОРК.
- Педагог-психолог, психолог – 6-7 уровень ОРК.
- Сурдопедагог – 6-7 уровень ОРК.
- Тифлопедагог – 6-7 уровень ОРК.
- Социальный педагог организации образования – 6 уровень ОРК.
- Педагог по работе с детьми с задержкой психического развития (ЗПР) и трудностями в обучении – 6-7 уровень ОРК.
- Педагог ранней поддержки – 6-7 уровень ОРК.
- Эргопедагог – 6-7 уровень ОРК.
- Олигофренопедагог – 7 уровень ОРК.
- Педагог по работе с детьми с нарушениями или трудностями общения и социального взаимодействия – 6-7 уровень ОРК.
- Учитель-логопед, логопед – 6- уровень ОРК.
Приказ вводится в действие с 10 марта 2025 года.
Ранее мы рассказали, что в Казахстане обновили правила аттестации педагогов.
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