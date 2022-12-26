Глава Миннацэкономики рассказал, насколько увеличился его новогодний чек на продукты

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в кулуарах Сената рассказал, насколько увеличился его новогодний чек на продукты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Увеличился, опять же за счет мандаринов, сезонность сказывается. Процентов на 10 увеличился, может быть чуть больше. Если в месяц на продукты уходит 250 тыс. тенге, то чек увеличился где-то на 25-30 тыс. тенге". Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров

Также глава Миннацэкономики рассказал, как планирует праздновать Новый год и семейных традициях.

"Новый год будем отмечать в семейном кругу, дома в Астане. У нас есть семейная традиция загадывать желания, записывать их, складывать в горшочек с землей, а в следующем году доставать". Алибек Куантыров

По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане отопление подорожало на 1,1%, холодная вода — на 1,2%, канализация — на 2,9%, электроэнергия — на 8,1% за год.

