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Эксперты назвали факторы, влияющие на повышение стоимости коммунальных услуг

тарифы, коммунальные услуги Фото: pixabay
По данным Бюро национальной статистики, в Казахстане отопление подорожало на 1,1%, холодная вода — на 1,2%, канализация — на 2,9%, электроэнергия — на 8,1% за год, сообщает Zakon.kz.

В перспективе рост тарифов в коммунальном сегменте неизбежен, в том числе с учетом износа инженерной инфраструктуры в Казахстане. Это требует инвестиций, пишет Finprom.kz. 

На структуру тарифов влияют регулируемые и нерегулируемые факторы. Регулируемые контролируют уполномоченные органы. Нерегулируемые оказывают свое влияние независимо от предпринимаемых мер.

Среди нерегулируемых факторов – удорожание всех логистических процессов. Из-за геополитического кризиса и "коронакризиса" были прерваны многие маршруты поставок. Были нарушены поставки через Россию, что особенно серьезно коснулось машин, спецтехники, оборудования, аппаратуры, инструментов, запчастей, расходников. Эту технику приходится поставлять напрямую от производителей, причем не только из стран Европы, но и из Японии или Кореи, что ведет к значительному удорожанию.

Сказывается и курсовая разница, причем не только тенге к доллару или евро, но и тенге к рублю. Это ударило по компаниям, работающим с российскими поставщиками.

К примеру, если в ноябре "докоронакризисного" 2019 года евро стоил в среднем 428,9 тенге, доллар  — 387,7 тенге, а рубль — 6,1 тенге, то уже в январе текущего года евро достиг 471,9 тенге, доллар — 463,8 тенге, а рубль — 7,6 тенге, то есть +10%, +19,6% и +25,5% соответственно. Все импортное оборудование и техника для казахстанских компаний ожидаемо автоматически повысилось в цене.

Немалое негативное влияние оказывают и удорожание топливно-энергетических ресурсов, и колоссальный рост цен на стройматериалы.

До конца 2023 года в Алматы будет внедрена новая тарифная политика на услуги ЖКХ. 


Ирина Лукичева
Казахстан
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