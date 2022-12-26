Сенатор бьет тревогу: канализационная система страны практически изношена

На пленарном заседании Сената Парламента РК 26 декабря депутат Ольга Булавкина подняла проблему плачевного состояния канализационной системы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, износ канализационных сетей в стране достигает своего максимума.

"В городах Кокшетау, Экибастузе, Семее и Риддере этот показатель составляет 90%". Ольга Булавкина

Она призвала правительство решить проблему, которая касается состояния сооружений, предназначенных для очистки сточных вод.

"Канализационные очистные сооружения страны построены и введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия и практически не подвергались модернизации. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения". Ольга Булавкина

По ее словам, такая ситуация складывается не только на востоке страны, но и по всему Казахстану.

В качестве примера депутат привела город Тараз, где канализационные очистные сооружения и вовсе отсутствуют. Там городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки из заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами.

"Для обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний необходимо включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов". Ольга Булавкина

Как она заключила, для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей важно разработать единый системный подход при проектировании канализационных очистных сооружений с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для очистки сточных вод.