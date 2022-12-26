Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Сенатор бьет тревогу: канализационная система страны практически изношена

Казахстан канализация депутат состояние критика Фото: pixabay
На пленарном заседании Сената Парламента РК 26 декабря депутат Ольга Булавкина подняла проблему плачевного состояния канализационной системы Казахстана, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам сенатора, износ канализационных сетей в стране достигает своего максимума.

"В городах Кокшетау, Экибастузе, Семее и Риддере этот показатель составляет 90%".Ольга Булавкина

Она призвала правительство решить проблему, которая касается состояния сооружений, предназначенных для очистки сточных вод.

"Канализационные очистные сооружения страны построены и введены в эксплуатацию в 50-х годах прошлого столетия и практически не подвергались модернизации. В селе Курчум Восточно-Казахстанской области очистные сооружения не работают уже более 10 лет. Вместо очистных сооружений стоят развалины, стоки районного центра напрямую попадают в реку Курчум, а далее в реку Иртыш, являющуюся трансграничной рекой и имеющую статус особого государственного значения".Ольга Булавкина

По ее словам, такая ситуация складывается не только на востоке страны, но и по всему Казахстану.

В качестве примера депутат привела город Тараз, где канализационные очистные сооружения и вовсе отсутствуют. Там городские стоки через временные отстойники сбрасываются сразу на поля фильтрации, а стоки из заполненных отстойников сливаются в каналы прилегающих сел Костобе и Жамбыл, загрязняя окружающую среду вредными выбросами.

"Для обеспечения экологической безопасности и предотвращения угрозы возникновения эпидемий и инфекционных заболеваний необходимо включить в перечень объектов аудита критической инфраструктуры объекты канализационных очистных сооружений городов и районов".Ольга Булавкина

Как она заключила, для решения вопросов строительства, модернизации и реконструкции ветхих сетей важно разработать единый системный подход при проектировании канализационных очистных сооружений с учетом использования современного высокотехнологичного оборудования для очистки сточных вод.

Читайте также

Мигрантов высадили у дома вице-президента США в мороз

Сенатор попросил выделить 3,5 млрд тенге фермерам Жетысуской области

Оксана Скибан
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления