В Казахстане автоматизировали получение разрешительных документов и таможенных услуг в "Едином окне"

По данным Комитета государственных доходов МФ РК, с начала 2022 года через портал "Единого окна" по экспортно-импортным операциям оформлено более 115 тыс. разрешительных документов и услуг в сфере таможенного дела в электронном виде, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что в рамках упрощения процедур торговли, а также развития инфраструктуры оказания государственных услуг, в марте 2019 года внедрен портал "Единого окна" по экспортно-импортным операциям, запуск которого по рекомендациям международных организаций осуществлялся поэтапно.



Основной целью портала "Единого окна" является объединение в одном месте информации и функций, которые ранее были в разных информационных системах.

В текущем году продолжено развитие и наполнение функционалом информационной системы "Единое окно по экспортно-импортным операциям".

Так, в рамках автоматизации государственных услуг проведена работа по переходу к электронному оказанию следующих услуг в сфере таможенного дела:

"Включение в реестр владельцев складов временного хранения";

"Включение в реестр владельцев складов хранения собственных товаров";

"Включение в реестр владельцев таможенных складов";

"Включение в реестр владельцев свободных складов";

"Включение в реестр таможенных представителей";

"Включение в реестр уполномоченных экономических операторов";

"Включение в реестр магазинов беспошлинной торговли";

"Включение в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности";

"Включение в реестр таможенных перевозчиков".

До конца текущего года планируется запуск модуля "Заявление на регистрацию обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов".

Кроме того, завершаются мероприятия по тестированию компонентов по выдаче документов об оценке соответствия (КТРМ МТИ РК), разрешений на перемещение диких животных/растений, включенных в конвенцию СИТЕС (МЭГПР РК), актов государственного контроля на драгоценные металлы/камни (КИР МИИР РК), а также по интеграции с информационной системой Евразийской экономической комиссии в части присоединения к общим процессам для формирования единых таможенных реестров государств – членов ЕАЭС.

Помимо этого пользователям "Единого окна" доступны:

портал "Единого окна" с информационными разделами;

получение предварительных решений по классификации ТН ВЭД, стране происхождения, несобранным/разобранным товарам;

получение предварительного решения по вопросам применения методов определения таможенной стоимости ввозимых товаров;

получение разрешений МСХ РК на ввоз незарегистрированных пестицидов;

получение сертификатов и деклараций о соответствии, выдаваемых органами по подтверждению соответствия (КТРМ МТИ РК);

получение свидетельств о государственной регистрации, выдаваемых КСЭК МЗ РК;

проверка факта таможенной очистки автотранспортных средств по VIN-коду.

Как отмечается, для исключения необходимости многократного представления подтверждающих документов и сведений на текущий момент реализовано 17 интеграций со сторонними системами.

Реализованные интеграции позволили проводить проверку заявляемых сведений и представленных документов автоматически из других систем.

Для удобства пользователей реализована возможность получения уведомлений о статусах оказания услуг по электронной почте и СМС-сообщениям.

Перспективой дальнейшего развития "Единого окна" является расширение функциональных возможностей, в том числе в части автоматизации новых разрешительных документов, интеграции с дополнительными системами для обмена информацией по оказанным услугам.



