Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Какие документы казахстанцы не смогут легализовать за границей

какие документы казахстанцы не смогут легализовать за рубежом Фото: Zakon.kz
МИД РК приказом от 19 декабря 2022 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам граждан, находящихся за границей, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила легализации документов дополнены пунктом о том, что легализации за рубежом не подлежат:

  • документы без подписи и печати уполномоченного лица;
  • нотариально заверенные копии и переводы документов, если в исходном документе отсутствует подпись и печать уполномоченного лица;
  • электронные документы;
  • оригиналы документов, удостоверяющих личность, кроме свидетельства о рождении.

Также говорится, что для совершения легализации документов физическое или юридическое лицо подает в Департамент консульской службы или загранучреждение заявление в произвольной форме с приложением документов.

В заявлении в произвольной форме также дается письменное согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

К легализации принимаются подлинники документов, а также их нотариально заверенные копии.

Документы, выданные иностранными организациями и учреждениями, должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги.

Срок оказания госуслуги:

  • со дня сдачи пакета документов услугодателю – в течение трех рабочих дней, а в случае необходимости проведения дополнительного изучения или проверки срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, при этом о продлении сроков услугополучатель уведомляется в письменной форме;
  • максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов – 30 минут;
  • максимально допустимое время обслуживания – 10 минут.

Оплата консульского сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, производящие отдельные виды банковских операций.

В случае выявления основания для отказа в оказании государственной услуги заявителя информируют в течение двух календарных дней о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель легализует представленный документ либо отказывает в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.

Читайте также

Кто будет пользоваться 5G в Казахстане, рассказали в Минцифры

В Астане возле вокзала устроили свалку медотходов

Токаев прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург

Лариса Черненко
МИД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления