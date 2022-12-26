Какие документы казахстанцы не смогут легализовать за границей

МИД РК приказом от 19 декабря 2022 года внес изменения в некоторые приказы по вопросам граждан, находящихся за границей, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила легализации документов дополнены пунктом о том, что легализации за рубежом не подлежат:

документы без подписи и печати уполномоченного лица;

нотариально заверенные копии и переводы документов, если в исходном документе отсутствует подпись и печать уполномоченного лица;

электронные документы;

оригиналы документов, удостоверяющих личность, кроме свидетельства о рождении.

Также говорится, что для совершения легализации документов физическое или юридическое лицо подает в Департамент консульской службы или загранучреждение заявление в произвольной форме с приложением документов.

В заявлении в произвольной форме также дается письменное согласие на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

К легализации принимаются подлинники документов, а также их нотариально заверенные копии.



Документы, выданные иностранными организациями и учреждениями, должны быть переведены на государственный или русский язык и заверены переводчиком или организацией, оказывающей переводческие услуги.

Срок оказания госуслуги:

со дня сдачи пакета документов услугодателю – в течение трех рабочих дней, а в случае необходимости проведения дополнительного изучения или проверки срок может быть продлен не более чем на 30 календарных дней, при этом о продлении сроков услугополучатель уведомляется в письменной форме;

максимально допустимое время ожидания в очереди для сдачи пакета документов – 30 минут;

максимально допустимое время обслуживания – 10 минут.

Оплата консульского сбора осуществляется в наличной или безналичной форме через банки второго уровня или организации, производящие отдельные виды банковских операций.



В случае выявления основания для отказа в оказании государственной услуги заявителя информируют в течение двух календарных дней о предварительном решении об отказе, а также времени, дате и месте, способе проведения заслушивания для предоставления возможности заявителю выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугодатель легализует представленный документ либо отказывает в оказании государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 4 января 2023 года.