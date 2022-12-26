Вайнера Мейржана Туребаева отпустили из-под стражи

В Алматы продолжается предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде, где на скамье подсудимых оказались известные вайнеры, сообщает Zakon.kz.

26 декабря 2022 года в Алмалинском районном суде продолжилось предварительное слушание по делу над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым и другими участниками процесса, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой Mudabarah Capital. Всего на скамье подсудимых 12 человек.

Судья огласил итоги предварительного слушания по уголовному делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital. В частности, по Мейржану Туребаеву суд постановил сменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест. Что касается вайнера Мейирхана Шерниязова, его мера пресечения "содержание под стражей" остается без изменений.

"Суд, рассмотрев в предварительном слушании данное уголовное дело, постановил, что прокурор поддержал ходатайство Туребаева об изменении меры пресечения, поскольку у него на иждивении находятся пятеро несовершеннолетних детей. Такие обстоятельства являются основанием для изменения меры пресечения. Ходатайство об изменении Туребаеву меры пресечения на домашний арест суд решает удовлетворить. Освободить Туребаева из-под стражи". Судья Камшат Саурова

Мейржану Туребаеву запрещено покидать место жительства, пользоваться социальными сетями и общаться с прессой.



На первых двух прошедших заседаниях Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору, так как следствие, по мнению подсудимого, провели с нарушениями.



В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.



Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 18 декабря.

12 декабря прокуратура Алматы передала дело в суд.

23 декабря, на втором предварительном слушании, адвокаты и другие участники процесса попросили судью о возможности разделения дела на два судебных эпизода – по ТОО "Astex KZ" и Mudarabah Capital.