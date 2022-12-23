Прокурор: В деле вайнера Мейржана Туребаева не было допущено ошибок

В Алматы продолжается предварительное слушание по делу о финансовой пирамиде, где на скамье подусдимых оказались известные вайнеры, сообщает Zakon.kz.

Сегодня, 23 декабря, в Алмалинском районном суде продолжилось предварительное слушание по делу над вайнерами Мейржаном Туребаевым и Мейирханом Шерниязовым и другими, которых подозревают в создании и руководстве финансовой пирамидой "Mudabarah Capital". Всего на скамье подсудимых 12 человек.

На первом заседании Мейржан Туребаев ходатайствовал о возврате дела прокурору так как следствие, по мнению подсудимого, провели с нарушениями.

На сегодняшнем заседании гособвинитель - прокурор Ерлан Куланбаев - заявил, что основания для прекращения уголовного дела нет.

"В соответствии с УПК проведение предварительных слушаний по тяжким уголовным делам обязательно. Считаю, что по уголовному делу не были допущены существенные нарушения, которые могли быть основанием для возвращения дела прокурору". Прокурор Ерлан Куланбаев

На предварительном заседании адвокаты подсудимых попросили судью перевести все следующие заседания в офлайн режим, так как в онлайн-режиме невозможно пригласить всех пострадавших.

Адвокат Т. Рустемова, а также подсудимый Руслан Бурканов попросили судью привлечь к ответственности Алмаса и Чингиза Курмангалиевых – руководителей ТОО "Astex KZ" и "Тендерной биржи Казахстана". Они утверждают, что именно братья Курмангалиевы являются организаторами финпирамиды.

В феврале 2022 года появилась информация о том, что вайнер Мейржан Туребаев, актеры Мейирхан Шерниязов и Азизжан Саидбаев подозреваются в создании и руководстве финансовой пирамидой.

Казахстанскому вайнеру Мейржану Туребаеву неоднократно продлевали срок содержания под стражей. Последний раз ему продлевали арест до 18 декабря.

12 декабря прокуратура Алматы передала дело в суд.

Следущее заседание назначено на 26 декабря.