В Талдыкоргане ограбили алматинок, собравшихся открыть массажный салон

Преступная группа, состоящая из трех мужчин и женщины, совершила разбойное нападение на женщин в Талдыкоргане, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе полиции региона, три жительницы Алматы обратились с заявлением и рассказали, что их избили, отобрав деньги и телефоны на общую сумму около 1,7 млн тенге.



Также они добавили, что планировали открыть в городе массажный салон, арендовав для него жилое помещение в одном из микрорайонов.

Следователь УП Талдыкоргана Улан Каптагаев уточнил, что были задержаны трое мужчин, один из которых – местный житель, двое других из Алматы.

"Все трое ранее судимы за кражи и грабежи. Задержана и одна из знакомых потерпевших, которая также ранее привлекалась к уголовной ответственности и, в этом случае, исполняла роль наводчицы". Улан Каптагаев

Согласно сообщению стражей порядка, по факту начато досудебное расследование.

"Трое подозреваемых мужчин с санкции суда помещены под стражу. Женщина находится под подпиской о невыезде", – отмечено в публикации.

14 декабря сообщалось о том, что в Жамбылской области военнослужащий избил несколько человек.