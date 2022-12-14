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Военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области

Военнослужащий избил несколько человек в Жамбылской области Фото: скриншот видео
14 декабря 2022 года в социальных сетях появилась информация о том, что в Жамбылской области молодой солдат избил несколько человек на улице, после чего зашел домой к незнакомым людям и ударил женщину. Услышав крики дочери, мужчина обезвредил молодого бойца, сообщает Zakon.kz.

Видео опубликовали в одном из Telegram-каналов.

В Таразском гарнизоне корреспонденту Zakon.kz прокомментировали инцидент.

"Военнослужащий одной из воинских частей Таразского гарнизона, находясь во внеслужебное время в состоянии алкогольного опьянения, совершил противоправные действия в отношении гражданских лиц. По данному факту военными правоохранительными органами начата служебная проверка".Пресс-служба Таразского гарнизона

Как отмечается, причины и обстоятельства выясняются.

"По результатам расследования будет принято решение о дальнейшем прохождении военнослужащим службы в рядах Вооруженных сил РК".Пресс-служба Таразского гарнизона

12 ноября 2022 года сообщалось, что в Астане по ул. Кордай двое парней избили прохожего и отобрали у него 1400 долларов. Были задержаны двое подозреваемых – парни 19 и 17 лет. Одного из них водворили в изолятор временного содержания ДП. Несовершеннолетний был взят на особый контроль сотрудниками ювенальной полиции.

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Динара Халдарова
Жамбылская область Тараз
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