Поединок "Головкин - Мурата" вошел в Топ-5 лучших боев 2022 года

Стриминговая платформа DAZN объявила пять лучших боев в профессиональном боксе, которые были продемонстрированы на их канале в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

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Встреча казахстанца Геннадия Головкина и японца Риота Мурата за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO прошла 9 апреля 2022 года в Сайтаме (Япония). Самый знаменитый казахстанский боксер одержал победу в девятом раунде, отправив своего соперника в нокаут. А за день до это GGG отметил свой юбилей, ему исполнилось 40 лет.









В рейтинг самых топовых боев 2022 года также вошли еще 4 поединка:

Сауль Альварес - Дмитрий Бивол,

Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес,

Кэти Тейлор - Аманда Серрано,

Ли Вуд - Майкл Конлан.







