Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Поединок "Головкин - Мурата" вошел в Топ-5 лучших боев 2022 года

Бокс Вечер Бокса Фото: Instagram/gggboxcing
Стриминговая платформа DAZN объявила пять лучших боев в профессиональном боксе, которые были продемонстрированы на их канале в 2022 году, сообщает Zakon.kz.

Parimatch приготовил для вас Новогодний Рахмет! Заряжайте на лучшие матчи АПЛ и выигрывайте поездку на двоих в Великобританию на домашние матчи "Челси" и "Лестер Сити" и другие призы на 50 000 000 тенге.

Встреча казахстанца Геннадия Головкина и японца Риота Мурата за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO прошла 9 апреля 2022 года в Сайтаме (Япония). Самый знаменитый казахстанский боксер одержал победу в девятом раунде, отправив своего соперника в нокаут. А за день до это GGG отметил свой юбилей, ему исполнилось 40 лет.

 



В рейтинг самых топовых боев 2022 года также вошли еще 4 поединка:

  • Сауль Альварес - Дмитрий Бивол, 
  • Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес,
  • Кэти Тейлор - Аманда Серрано,
  • Ли Вуд - Майкл Конлан.



Читайте также

Громкие успехи и достижения казахстанских спортсменов в 2022 году

Казахстанцы завоевали четыре медали на Кубке Азии по стрельбе из лука

Названы самые дорогие футболисты мира после ЧМ-2022 в Катаре

Куандык Шынасилов
Головкин Геннадий
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Фигуристка Евгения Медведева выступила на Медео
Российская фигуристка Евгения Медведева побывала на "Медео"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления