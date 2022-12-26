Поединок "Головкин - Мурата" вошел в Топ-5 лучших боев 2022 года
Фото: Instagram/gggboxcing
Стриминговая платформа DAZN объявила пять лучших боев в профессиональном боксе, которые были продемонстрированы на их канале в 2022 году, сообщает Zakon.kz.
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Встреча казахстанца Геннадия Головкина и японца Риота Мурата за звание чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA Super, IBF и IBO прошла 9 апреля 2022 года в Сайтаме (Япония). Самый знаменитый казахстанский боксер одержал победу в девятом раунде, отправив своего соперника в нокаут. А за день до это GGG отметил свой юбилей, ему исполнилось 40 лет.
В рейтинг самых топовых боев 2022 года также вошли еще 4 поединка:
- Сауль Альварес - Дмитрий Бивол,
- Хуан Франсиско Эстрада - Роман Гонсалес,
- Кэти Тейлор - Аманда Серрано,
- Ли Вуд - Майкл Конлан.
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