Где в Казахстане дешевле всего сдать анализ крови

По данным Бюро национальной статистики, в ноябре средняя цена на платный общий анализ крови в Казахстане составила 1590 тенге, сообщает Zakon.kz.

При этом дешевле всего стоит общий анализ крови в Талдыкоргане, там его цена составляет 904 тенге, а дороже всего в Усть-Каменогорске - 1944 тенге.

В других регионах проверить свой уровень гемоглобина дороже всего обходится жителям городов Тараза (1927 тенге), Кокшетау (1855 тенге), в Караганде (1835 тг), Алматы (1704 тг) и Туркестан (1677 тг).

В остальных регионах цена варьируется от 1100 до 1600 тенге.