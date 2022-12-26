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Где в Казахстане дешевле всего сдать анализ крови

сколько стоит сдать анализ крови в регионах Казахстана Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
По данным Бюро национальной статистики, в ноябре средняя цена на платный общий анализ крови в Казахстане составила 1590 тенге, сообщает Zakon.kz.
При этом дешевле всего стоит общий анализ крови в Талдыкоргане, там его цена составляет 904 тенге, а дороже всего в Усть-Каменогорске - 1944 тенге.

В других регионах проверить свой уровень гемоглобина дороже всего обходится жителям городов Тараза (1927 тенге), Кокшетау (1855 тенге), в Караганде (1835 тг), Алматы (1704 тг) и Туркестан (1677 тг).

В остальных регионах цена варьируется от 1100 до 1600 тенге.

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