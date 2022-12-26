В Жезказгане расследуют дело о гибели новорожденного ребенка в роддоме

Казнет обсуждает гибель новорожденного ребенка в роддоме Жезказгана. В соцсети утверждают, что смерть наступила из-за просроченной детской смеси. Кроме того, на ИВЛ находятся еще два малыша, принимавших данное питание, сообщает Zakon.kz.

Между тем в перинатальном центре заявили, что ребенок родился с врожденной патологией.

"На настоящий момент из анамнеза установлено, что мать ребенка состояла на Д-учете с 11 недель 0 дней. Вторая половина беременности протекала неблагополучно, на фоне бактериально-кишечной инфекции, хронического бронхита, анемии, бронхо-пневмонии, пиелонефрита, паразитарной инфекции – аскаридоза и лямблиоза и гестационного диабета, курения, что привело к задержке внутриутробного развития. Это универсальная реакция плода в ответ на неблагополучие в период внутриутробного развития. О чем также свидетельствует повышенный генетический риск по врожденному пороку развития головного мозга в виде кисты сосудистого сплетения головного мозга у плода с обеих сторон", – говорится в сообщении.

Как уточнили врачи, ребенка лечили антибиотиками с рождения.

"Состояние ребенка на фоне проведенного лечения не улучшалось, отмечалась патологическая убыль веса и, учитывая гипогалактию у матери, назначено смешанное кормление. С учетом неблагоприятного фона состояния здоровья матери и положительных лабораторных данных инфекционного процесса пациент получал антибактериальную терапию с рождения. Несмотря на это, положительной динамики в весе не было, на девятый день жизни подключено парентеральное питание. На 11-й день жизни, согласно симптомам, ребенку выставлен диагноз "некротизирующий энтероколит новорожденных" (НЭК) (тяжелое заболевание кишечника, возникающее на фоне перенесенной острой гипоксии, нарушения нормальной колонизации кишечника микрофлорой, приводящее к некрозу и перфорации кишечной стенки, перитониту), отменено энтеральное кормление, переведен на полное парентеральное кормление и респираторную поддержку", – говорят врачи.





По словам специалистов центра, смерть ребенка наступила 25 декабря в 11:00 от полиорганной недостаточности и диссеминированного внутрисосудистого свертывания (ДВС) тяжелой степени.

По данному случаю будет проведена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена фактическая причина смерти ребенка.

Что же касается смеси, пишет представитель перинатального центра, состояние ребенка и других детей врачи с кормлением не связывают.

"Смесь NUTRILAK получена компанией ТОО "ALLAN GROUP KAZAKHSTAN" 27 августа 2021 года. Смесь предназначена для брошенных, недоношенных детей и назначается детям, у матерей которых гипогалактия. Данной смесью ранее кормились дети, осложнений не было. Смесь назначена, учитывая патологическую убыль веса при грудном вскармливании. Эти дети получали смесь в период с 22 декабря по 23 декабря. Другие двое новорожденных, тяжесть состояния которых также связывают с кормлением их просроченной детской смесью, действительно тоже получали смесь, но их состояние обусловлено их основными заболеваниями", – уточняется в сообщении.

Отмечается, что в данный момент у одного из детей внутриутробное инфицирование, диссеминированное внутрисосудистое свертывание и дыхательная недостаточность. Он находится на искусственной вентиляции легких. А второй лечится с диагнозами "задержка внутриутробного развития плода, внутриутробное инфицирование, диссеминированное внутрисосудистое свертывание, дыхательная недостаточность, острая почечная недостаточность". Малыш тоже на искусственной вентиляции легких.

"Повлияла ли просроченная смесь на их здоровье, выясняется. К работникам больницы, допустившим кормление детей просроченной смесью, будут приняты меры и наказание согласно трудовому законодательству", – резюмируется в сообщении.

В Департаменте полиции Улытауской области факт смерти ребенка подтвердили, однако призвали воздержаться от предварительных выводов. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ведется досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы.