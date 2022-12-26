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Ситуация в Украине: В новогоднюю ночь в стране будет комендантский час

президент Украины Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-секретарь главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева заявила о том, что в новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. По ее словам, тот, кто выйдет на улицу, рискует оказаться в отделении полиции, сообщает Zakon.kz.
  • Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета, сообщило ведомство.
  • Правительство Украины предлагает депутатам проголосовать за приостановление соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Беларусью, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.
  • У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил депутат украинского парламента Александр Дубинский.
  • Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель.
  • Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что проблема с экспортом российских удобрений еще не решена в полной мере, однако в этом вопросе есть "существенные продвижения".
  • Национальный банк Украины и системно важные банки создали совместную сеть из тысячи отделений, которые будут работать в случае длительных отключений света, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
  • Губернатор Херсонской области Янушевич в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. По его словам, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, которые находятся возле реки Днепр.
  • В министерстве реинтеграции Украины заявили, что военнообязанные мужчины должны встать на военный учет в течение семи дней после переезда по новому месту фактического проживания.
  • Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина сегодня выступит с предложением об исключении России из Совета безопасности ООН.
  • Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, если России не обеспечат гарантии безопасности. Также он заверил, что Россия сделает все, чтобы не допустить такого развития событий.
  • По словам замглавы МИД Михаила Галузина, в России не отвергают возможность политического урегулирования конфликта в Украине, но те условия, которые озвучивает сейчас Украина, их не устраивают.
  • На военном аэродроме в российском городе Энгельсе прозвучал взрыв. В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков трое военнослужащих, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения.

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