Ситуация в Украине: В новогоднюю ночь в стране будет комендантский час
Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского
Пресс-секретарь главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева заявила о том, что в новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. По ее словам, тот, кто выйдет на улицу, рискует оказаться в отделении полиции, сообщает Zakon.kz.
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