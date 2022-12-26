Ситуация в Украине: В новогоднюю ночь в стране будет комендантский час

Фото: Офис президента Украины Владимира Зеленского

Пресс-секретарь главы Национальной полиции Украины Марьяна Рева заявила о том, что в новогоднюю ночь в Украине будет действовать комендантский час. По ее словам, тот, кто выйдет на улицу, рискует оказаться в отделении полиции, сообщает Zakon.kz.

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о ликвидации нового канала переправки мужчин призывного возраста за границу, к его работе может быть причастен депутат Черниговского городского совета, сообщило ведомство.

Правительство Украины предлагает депутатам проголосовать за приостановление соглашений о сотрудничестве в области трудовой миграции с Россией и Беларусью, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук.

У главы Днепропетровской областной военной администрации Валентина Резниченко проводятся обыски, сообщил депутат украинского парламента Александр Дубинский.

Власти Берлина ожидают, что большинство беженцев с Украины не вернется на родину после завершения конфликта, сообщил сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель.

Западные страны скоро лишатся возможностей рулить в мировой экономике, заявил на встрече с руководителями российских СМИ министр иностранных дел Сергей Лавров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала, что проблема с экспортом российских удобрений еще не решена в полной мере, однако в этом вопросе есть "существенные продвижения".

Национальный банк Украины и системно важные банки создали совместную сеть из тысячи отделений, которые будут работать в случае длительных отключений света, сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Губернатор Херсонской области Янушевич в очередной раз призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы. По его словам, больше всего от обстрелов страдают населенные пункты, которые находятся возле реки Днепр.

В министерстве реинтеграции Украины заявили, что военнообязанные мужчины должны встать на военный учет в течение семи дней после переезда по новому месту фактического проживания.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина сегодня выступит с предложением об исключении России из Совета безопасности ООН.

Замглавы российского Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что мир продолжит балансировать на грани Третьей мировой войны и ядерной катастрофы, если России не обеспечат гарантии безопасности. Также он заверил, что Россия сделает все, чтобы не допустить такого развития событий.

По словам замглавы МИД Михаила Галузина, в России не отвергают возможность политического урегулирования конфликта в Украине, но те условия, которые озвучивает сейчас Украина, их не устраивают.

На военном аэродроме в российском городе Энгельсе прозвучал взрыв. В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили при подлете к военному аэродрому Энгельс украинский беспилотный летательный аппарат. В результате падения обломков трое военнослужащих, которые находились на аэродроме, получили смертельные ранения. Читайте также Дмитрию Рогозину провели операцию после ранения при обстреле Донецка Работать над устранением тарифных барьеров предложил Токаев лидерам СНГ Токаев встретился с Путиным в президентской библиотеке в Санкт-Петербурге

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