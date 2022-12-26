Аружан Саин решила выйти из попечительского совета фонда "Қазақстан Халқына"

Уполномоченный по правам ребенка Аружан Саин решила выйти из попечительского совета (ПС) фонда "Қазақстан Халқына", сообщает Zakon.kz.

По ее словам, такое же решение приняла руководитель фонда Саида Таукелева.

"Сегодня на заседании попечительского совета Фонда "Қазақстан Халқына" мною озвучено решение о выходе из попечительского совета, такое же решение приняла Саида Таукелева. Выражаю огромную благодарность главе государства Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву – за оказанное доверие, и членам попечительского совета – за совместную работу", – написала Саин в Facebook.

Она отметила, что фондом реализуются разные проекты. Из 142,5 млрд тенге уже освоено 14,6 млрд тенге (согласно отчету на сайте).

"В то же время между отдельными членами ПС и правлением имеется разное видение организации работы фонда по отдельным вопросам, по подготовке и обоснованию проектов, выносимых на заседания ПС, формам их реализации. Я готова помогать фонду "Қазақстан Халқына", если правлению нужна будет моя помощь, и для этого мне не обязательно быть попечителем фонда", – пишет омбудсмен.

Также она уточнила, что остается уполномоченным по правам ребенка в Казахстане.

"Друзья, почти 17 лет я возглавляю общественный фонд "Добровольное общество "Милосердие", отвечаю за работу фонда, механизмы оказания помощи и за пожертвования, которые направляют люди и бизнес в помощь детям. И мы будем продолжать эту помощь! Помимо этого, мной вместе с коллегами из десятков НПО предпринимаются огромные усилия для помощи государству в решении острейших социальных проблем наших детей и выстраивания системных решений на государственном уровне. Я буду продолжать эту работу, в том числе и в качестве уполномоченного по правам ребенка в РК", – говорится в сообщении.

По ее словам, выход из фонда "не отразится на глобальных целях" в области помощи детям.

"Уверена, что можно выстроить правильную работу государственной системы, эффективного использования наших с вами налогов – чтобы они доходили до реальных нужд детей Казахстана. Уже много лет мы стремимся к этому в здравоохранении, соцзащите, образовании, культуре и спорте, в других направлениях. Это то, что я воспринимаю как свой гражданский долг ради будущего нашего Нового Казахстана. Поэтому выход из попечительского совета фонда "Қазақстан Халқына" не отразится на глобальных целях, которых мы хотим достичь для наших детей. Благодарю коллег за совместную работу!" – резюмировала Саин.