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Ученые выяснили, что дневной сон может усилить тревогу

сон Фото: pixabay
Сотрудники Уральского федерального университета и Тюбингенского университета выяснили, что дневной сон может ухудшить течение тревожных расстройств, сообщает Zakon.kz.

В журнале Cognitive Affective & Behavioral Neuroscience ученые рассказали, что во время сна мозг активно перерабатывает информацию, перенося воспоминания из кратковременной памяти в долговременную. Эксперты предположили, что этот процесс может иметь место и после эмоциональных травм, например, стихийных бедствий. Если это так, то жертвам таких событий можно было бы рекомендовать не спать сразу после травмы.

Был проведен советующий эксперимент. Как уточняется, 18 здоровым добровольцам с помощью громких звуков стимулировали реакцию страха, а после они спали в течение двух часов. Ученые обнаружили, что двухчасовой дневной сон действительно усиливал воспоминания о страхе, приобретенные непосредственно перед сном. Аналогичный эффект наблюдался и после бодрствования: просмотр эмоционально нейтрального фильма или компьютерная игра также усиливали воспоминания о страхе.

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