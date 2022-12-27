Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы водителя зажало в автомобиле в результате аварии

авария Фото: Zakon.kz
ДТП произошло в Алматы на Северном кольце, не доезжая до проспекта Рыскулова, напротив ТД "Адем", сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Mercedes-AMG C45 двигался по Северному кольцу в южном направлении.


ДТП

Фото: Zakon.kz

По невыясненным обстоятельствам, водитель не справился с управлением.


авария

Фото: Zakon.kz

Автомобиль потащило в сторону на тротуар.


авария

Фото: Zakon.kz

По пути он снес металлическое ограждение.


авария

Фото: Zakon.kz

Затем машина ударилась в мачту дорожного освещения и по итогу застряла в заборе.


авария

Фото: Zakon.kz

Очевидцы ДТП вызвали на место бригаду скорой помощи.


авария

Фото: Zakon.kz

Также на место выехала бригада службы спасения города Алматы, так как водителя зажало в автомобиле.


авария

Фото: Zakon.kz

Однако до приезда спасателей мужчину удалось извлечь из искореженной машины. Он госпитализирован.


авария

Фото: Zakon.kz

На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.

Читайте также

В Жезказгане расследуют дело о гибели новорожденного ребенка в роддоме

В Павлодаре нашли водителей, которые повредили остановки

Елена Беляева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Токаев подписал закон о выходе женщин на пенсию в 61 год
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Павел Воля ответит за шутку, которой невольно оскорбил девушку из Казахстана
Первый канал заменил телеведущих Ивана Урганта и Дмитрия Нагиева в новогодней программе "Двадцать лет спустя"
Кем заменили Урганта и Нагиева в новогодней программе
Ученые выяснили, в каком возрасте люди спят меньше всего
Ученые узнали, в каком возрасте люди спят меньше всего
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления