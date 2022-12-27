В Алматы водителя зажало в автомобиле в результате аварии

ДТП произошло в Алматы на Северном кольце, не доезжая до проспекта Рыскулова, напротив ТД "Адем", сообщает Zakon.kz.

Автомобиль марки Mercedes-AMG C45 двигался по Северному кольцу в южном направлении.







Фото: Zakon.kz



По невыясненным обстоятельствам, водитель не справился с управлением.





Фото: Zakon.kz



Автомобиль потащило в сторону на тротуар.





Фото: Zakon.kz



По пути он снес металлическое ограждение.





Фото: Zakon.kz



Затем машина ударилась в мачту дорожного освещения и по итогу застряла в заборе.





Фото: Zakon.kz



Очевидцы ДТП вызвали на место бригаду скорой помощи.





Фото: Zakon.kz



Также на место выехала бригада службы спасения города Алматы, так как водителя зажало в автомобиле.





Фото: Zakon.kz



Однако до приезда спасателей мужчину удалось извлечь из искореженной машины. Он госпитализирован.





Фото: Zakon.kz



На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.