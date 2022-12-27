В Алматы водителя зажало в автомобиле в результате аварии
Автомобиль марки Mercedes-AMG C45 двигался по Северному кольцу в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
По невыясненным обстоятельствам, водитель не справился с управлением.
Фото: Zakon.kz
Автомобиль потащило в сторону на тротуар.
Фото: Zakon.kz
По пути он снес металлическое ограждение.
Фото: Zakon.kz
Затем машина ударилась в мачту дорожного освещения и по итогу застряла в заборе.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы ДТП вызвали на место бригаду скорой помощи.
Фото: Zakon.kz
Также на место выехала бригада службы спасения города Алматы, так как водителя зажало в автомобиле.
Фото: Zakon.kz
Однако до приезда спасателей мужчину удалось извлечь из искореженной машины. Он госпитализирован.
Фото: Zakon.kz
На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции.