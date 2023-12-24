Семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы
Как рассказали участники ДТП, автомобиль Toyota Camry двигался по Северному кольцу в северном направлении.
Фото: Zakon.kz
Во время движения он резко перестраивался между машинами из ряда в ряд.
Фото: Zakon.kz
В один из подобных маневров Toyota врезалась в автомобиль марки Chevrolet Cobalt.
Фото: Zakon.kz
Затем Toyota влетела в Chevrolet Nexia.
Фото: Zakon.kz
От удара Nexia отъехала далеко вперед, перепрыгнула через тротуар и вылетела с дороги.
Фото: Zakon.kz
Между тем Toyota выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась по касательной с Nissan Primera, Mercedes-Benz E-класса и остановилась при лобовой встрече с Toyota Land Cruiser Prado.
Фото: Zakon.kz
Прибывшие на место полицейские перекрыли движение, оцепили место ДТП.
Фото: Zakon.kz
Из-за чего в данном направлении был затор на дороге.
Фото: Zakon.kz
По предварительной информации, госпитализированы 7 человек.
Фото: Zakon.kz
В Toyota Land Cruiser Prado пострадала женщина с детьми.
Фото: Zakon.kz
У одного из детей диагностировали тяжелый перелом руки.
Фото: Zakon.kz
Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.