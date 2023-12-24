Семь человек пострадали в массовой аварии в Алматы

Массовое ДТП произошло на Северном кольце, напротив ТД "Адем", сообщает Zakon.kz.

Как рассказали участники ДТП, автомобиль Toyota Camry двигался по Северному кольцу в северном направлении.

Фото: Zakon.kz

Во время движения он резко перестраивался между машинами из ряда в ряд.

Фото: Zakon.kz

В один из подобных маневров Toyota врезалась в автомобиль марки Chevrolet Cobalt.

Фото: Zakon.kz

Затем Toyota влетела в Chevrolet Nexia.

Фото: Zakon.kz

От удара Nexia отъехала далеко вперед, перепрыгнула через тротуар и вылетела с дороги.

Фото: Zakon.kz

Между тем Toyota выбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась по касательной с Nissan Primera, Mercedes-Benz E-класса и остановилась при лобовой встрече с Toyota Land Cruiser Prado.

Фото: Zakon.kz

Прибывшие на место полицейские перекрыли движение, оцепили место ДТП.

Фото: Zakon.kz

Из-за чего в данном направлении был затор на дороге.

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, госпитализированы 7 человек.

Фото: Zakon.kz

В Toyota Land Cruiser Prado пострадала женщина с детьми.

Фото: Zakon.kz

У одного из детей диагностировали тяжелый перелом руки.

Фото: Zakon.kz

Все обстоятельства аварии выясняют сотрудники дорожной полиции.