Сербская армия приведена в полную боеготовность

ВС Сербии стягивают силы к границе с Косово. Это подтвердил сербский министр обороны Милош Вучевич, передает Zakon.kz

Телеканал N1 сообщает, что сербская армия стягивает гаубицы к границе с самопровозглашённым Косовом.



Ранее СМИ писали, что сербская армия разместила 155-мм самоходные гаубицы и контингент военной полиции в 2 км от КПП "Ярине".

Президент Сербии Александр Вучич ранее обратился к гражданам в Instagram и заявил, что "примет все меры для защиты сербского народа на севере Косово".

По его словам, правительство Сербии делает все возможное для сохранения мира и стабильности.

"К сожалению, они не хотели нас слушать или не очень хотели нас слушать. Сегодня Патриарху Порфирию также запретили въезд в Косово, такого никогда не было в истории, и им все равно...

Но они продолжат говорить о сербских баррикадах, которые являются признаком недовольства и борьбы сербского народа за то, чтобы стоять на своем. Соответственно, я хочу сообщить вам, что мы находимся в сложной ситуации, но мы сделаем все возможное, и что мы будем всячески заботиться о том, чтобы сохранить мир и стабильность, и не только о том, как защитить наших людей на севере Косово", - сказал Вучич.

Ранее сообщали, что очередное обострение конфликта между Сербией и Косово началось летом 2022 года, после того как косово-албанские власти потребовали у проживающих в северной части Косово и Метохии сербов перерегистрировать сербские автомобильные номера и личные документы. Власти Сербии заявили о неприемлемости ситуации.