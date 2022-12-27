В Казахстане с 1 января 2023 года начнется второй этап всеобщего декларирования, в который войдут работники государственных учреждений и их супруги, а также работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги, сообщает Zakon.kz.

К работникам госучреждений относятся работники государственных и казенных предприятий (работники школ, детсадов, больниц, поликлиник, врачи, педагоги и т.д., то есть все работники, получающие зарплату из бюджета).

К субъектам квазигосударственного сектора относятся госпредприятия, ТОО, АО, в том числе национальные холдинги, учредителем, участником или акционером которых является государство, а также их дочерние, зависимые и иные юридические лица).

Сроки представления декларации в два этапа:

на бумажном носителе – не позднее 15 июля 2023 года;

на электронном носителе – не позднее 15 сентября 2023 года.

Всеобщее декларирование внедряется в Казахстане в четыре этапа.

На первом этапе, с 1 января 2021 года, декларацию в рамках всеобщего декларирования представили:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом "О выборах в Республике Казахстан" и законами Республики Казахстан "О банках и банковской деятельности", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг", "О противодействии коррупции".

На третьем этапе, с 1 января 2024 года, декларированию подлежат руководители и учредители юридических лиц и их супруги, индивидуальные предприниматели и их супруги.

На четвертом этапе, с 1 января 2025 года, декларированию подлежат все остальные категории граждан.



